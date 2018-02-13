هيلتون تستهدف إدارة 9 آلاف غرفة فندقية بمصر خلال 5 أعوام

- غالي: الانتهاء من أعمال التطوير هليوبوليس تاورز خلال العام الجاري دعاء محمود قال مهاب غالى، نائب رئيس العمليات بمجموعة هيلتون فى مصر وشمال أفريقيا، إن المجموعة تستهدف الوصول بالطاقة الفندقية التابعة لها بالسوق المحلية إلى 9 آلاف غرفة فندقية…

– غالي: الانتهاء من أعمال التطوير هليوبوليس تاورز خلال العام الجاري

دعاء محمود

قال مهاب غالى، نائب رئيس العمليات بمجموعة هيلتون فى مصر وشمال أفريقيا، إن المجموعة تستهدف الوصول بالطاقة الفندقية التابعة لها بالسوق المحلية إلى 9 آلاف غرفة فندقية وذلك خلال الـ5 أعوام المقبلة.

وأضاف غالي أن إدخال علامات تجارية جديدة تابعة لهيلتون في مصر والتي تدير نحو 17 فندقا بها يعكس قوة المقصد السياحي المصري وقدرته على جذب الاستثمارات إليه.

ولفت إلى أن المجموعة ستدير 7 فنادق جديدة بمصر تحت الإنشاء حاليا ليصل إجمالى عدد الفنادق التى تديرها هيلتون بالسوق المحلية إلى 24 فندقًا مقابل 17 فندقاً حالياً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المجموعة اليوم للإعلان عن توقيع عقدي إدارة فندقي هيلتون القاهرة هليوبوليس وهليوبوليس تاورز الفاخر والذي سيصبح أول فندق يحمل العلامة التجارية التابعة للمجموعة” والدورف استوريا” في أفريقيا ومصر.

وأكد أن هناك نموًا ملحوظاً في متوسط سعر بيع الغرف بالنسبة لإجمالي عددها، مشيراً إلى أن هناك توجها للدخول لإدارة فنادق في العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس، مؤكداً أن هناك تركيز علي المدن الرئيسية والجديدة حاليا.

وتابع أن المجموعة تعاقدت على إدارة 3 فنادق وهي هيلتون المعادى بسعة 250 غرفة، وهيلتون جارن إن بالتجمع الخامس بسعة 130 غرفة، ومن المقرر افتتاحهم في 2019.

ولفت غالي إلى أن السوق المغربي واعد فالمجموعة تدير فندقين تحت التشغيل، بالإضافة إلى 3 فنادق تحت الإنشاء من بينهم فندق سيتم افتتاحه خلال شهر يونيه المقبل.

وكان غالي قال في تصريحات سابقة لـ”المال” أنه التعاقد بالفعل على إدارة 3 فنادق بالمغرب وهى هيلتون جاردن إن بسعة 155 غرفة، وهيلتون طنجة بسعة 297 غرفة، وهيلتون تغازوت بسعة 170 غرفة.

وعن تطوير فندق هليوبوليس تاورز، أكد غالي أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال فترة تتراوح من 6 إلي 9 أشهر تحت اسم العلامة التجارية والدورف استوريا والتي تدخل لآول مرة مصر وأفريقيا، رافضاً الإفصاح عن تكاليف التجديد.

وكانت شركة هيلتون وقعت مؤخراً مع شركة الخليج-مصر للفنادق والسياحة (ش.م.م) عقدين لإدارة وتشغيل فندق هيلتون القاهرة هليوبوليس و فندق هليوبوليس تاورز الفاخر تحت علامتين تجاريتين منفصلتين.

ويضم هيلتون القاهرة هليوبوليس نحو 593 غرفة، كما يضم فندق هليوبوليس تاورز نحو247 غرفة فاخرة والذى من المخطط أن يصبح تحت علامة (والدورف أستوريا) التجارية خلال العام الحالي.