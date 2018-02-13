هيلتون تستهدف إدارة 7500 فندق حول العالم خلال 5 أعوام

دعاء محمود قال سايمون فينسنت، نائب الرئيس التنفيذي بمجموعة هيلتون العالمية والرئيس لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن المجموعة تستهدف الوصول إلى إدارة نحو 7500 فندق حول العالم بدلاً من 5100 حالياً خلال الـ5 أعوام المقبلة. ولفت إلى أن المجموعة تعمل…

دعاء محمود

قال سايمون فينسنت، نائب الرئيس التنفيذي بمجموعة هيلتون العالمية والرئيس لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن المجموعة تستهدف الوصول إلى إدارة نحو 7500 فندق حول العالم بدلاً من 5100 حالياً خلال الـ5 أعوام المقبلة.

ولفت إلى أن المجموعة تعمل في 103 دول ويتبع لها 14 علامة تجارية حيث تدير حاليا نحو 5100 فندق، بالإضافة إلى 1200 غرفة فندقية تحت الإنشاء، مشيراً إلى أن هناك تطورا لأداء عمل الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الـ10 أعوام الماضية.

وأشار إلى أن تواجد المجموعة القوى جعلها تستحوذ علي حصة سوقية كبيرة في قطاع الضيافة وذلك لزيادة حجم الطلب عليها.

وأشار فينسنت إلى أن 20% من الفنادق الجديدة التي يتم تدشينها حول العالم تستحوذ هيلتون عليها، موضحا أن كل غرفة من 5 غرف فندقية يتم إقامتها تتبع لعلامة هيلتون التجارية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المجموعة اليوم للإعلان عن توقيع عقدي إدارة فندقي هيلتون القاهرة هليوبوليس وهليوبوليس تاورز الفاخر والذي سيصبح أول فندق يحمل العلامة التجارية التابعة للمجموعة” والدورف استوريا” في أفريقيا ومصر.

وكانت شركة هيلتون وقعت مؤخراً مع شركة الخليج-مصر للفنادق والسياحة (ش.م.م) عقدين لإدارة وتشغيل فندق هيلتون القاهرة هليوبوليس و فندق هليوبوليس تاورز الفاخر تحت علامتين تجاريتين منفصلتين.

ويضم هيلتون القاهرة هليوبوليس نحو 593 غرفة، كما يضم فندق هليوبوليس تاورز نحو247 غرفة فاخرة والذى من المخطط أن يصبح تحت علامة (والدورف أستوريا) التجارية خلال العام الحالي.

وأكد سايمون أن السبب وراء إدخال علامة تجارية جديدة في هذا التوقيت بالسوق المصري هو التزام الشركة تجاه مصر وأنه تم توقيع عقود إدارة في فنادق تحمل اسم علامة والدورف أستوريا (في باريس وروما ولندن وبالتالي جاء الدور الان على السوق المصرية.

ولفت إلى أن المجموعة تستهدف إدخال هذه العلامة الفاخرة في فنادق أخرى بالسوق المحلية ولكن عندما تتاح الفرص.