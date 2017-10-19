هيلتون تحتفل بالأسبوع العالمي للخدمة

دعاء محموداحتفلت هيلتون بالأسبوع العالمي للخدمة، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات التي استمرت على مدار اليوم، بالتعاون مع مؤسسة أنا المصري، وأقيم الاحتفال في فندق هيلتون بيراميدز جولف.كانت هيلتون بدأت منذ عام 2012 في الاحتفال بالأسبوع العالمي للخدمة سنويًا، والذي يُعد من أكبر مبادرات هيلتون لخد

دعاء محمود

احتفلت هيلتون بالأسبوع العالمي للخدمة، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات التي استمرت على مدار اليوم، بالتعاون مع مؤسسة أنا المصري، وأقيم الاحتفال في فندق هيلتون بيراميدز جولف.

كانت هيلتون بدأت منذ عام 2012 في الاحتفال بالأسبوع العالمي للخدمة سنويًا، والذي يُعد من أكبر مبادرات هيلتون لخدمة المجتمع، ويشارك في هذا الفعاليات عشرات الآلاف من العاملين في الشركة بجميع أنحاء العالم، بهدف إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات المحلية التي يعملون بها، عن طريق إطلاق البرامج التطوعية المختلفة.

ومن بين الأنشطة التي قام الفندق عن طريقها بدعم أطفال المؤسسة، تنظيمه لدورات تدريب مهني في الفندق خلال الإجازة الصيفية، وكذلك التعاون مع شركة Diversey في تنظيم مبادرة “Soap for Hope”، وهي مبادرة طموحة لإعادة تدوير الصابون المستعمل.

وأعلن هيلتون بيراميدز جولف عن قيامه بتنظيم دورة تدريبية متقدمة في إعادة تدوير الصابون المستعمل، لرفع مستوى المنتج طبقاً لمعايير الجودة التي تتبناها هيلتون، ويقوم الفندق أيضاً بتعليم أطفال المؤسسة بعض المهارات البيعية المتخصصة، لمساعدتهم في بيع الصابون المُعاد تدويره.

من ناحية أخرى، يوفر الفندق عدد من معدات الخبز مع توفير التدريبات اللازمة، بهدف دعم خطط أنا المصري لافتتاح مخبز، وهو مشروع مُدرّ للإيرادات ويعمل على خلق فرص عمل للشباب، خاصة مع قيامه بخدمة المنطقة الجغرافية التي تتواجد بها المؤسسة.

واستضاف فعاليات الأسبوع العالمي للخدمة هيثم نصّار-مدير عام هيلتون بيراميدز جولف، بحضور أعضاء الإدارة العليا في هيلتون، ومنهم رودي ياجرزباخر- رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، ومُهاب غالي-نائب الرئيس للعمليات في مصر وشمال أفريقيا، بالإضافة عهدي عزت اسكندر-رئيس مؤسسة أنا المصري.