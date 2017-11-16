هيلتون تبحث عن فرص بمدينة العلمين

❏ احتياجات السوق فرضت اختيار بورسعيد.. وإدارة فنادق جديدة بالمحافظة يتوقف على الطلب ❏ «المغرب» على رأس الدول المستهدفة فى شمال أفريقيا ❏ افتتاح فندقين فى طنجة وأخر بمكة منتصف العام المقبل ❏ التركيز على مناطق القاهرة الجديدة والبحر الأحمر…

❏ احتياجات السوق فرضت اختيار بورسعيد.. وإدارة فنادق جديدة بالمحافظة يتوقف على الطلب

❏ «المغرب» على رأس الدول المستهدفة فى شمال أفريقيا

❏ افتتاح فندقين فى طنجة وأخر بمكة منتصف العام المقبل

❏ التركيز على مناطق القاهرة الجديدة والبحر الأحمر ومرسى علم

❏ لدينا أكبر عدد من المشروعات فى السعودية بواقع 30 فندقاً تحت الإنشاء

❏ توقيع إدارة 79 فندقاً جديداً بسعة 23 ألف غرفة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

❏ الانتهاء من تجديد 24 غرفة واللوبى بفندق بيراميدز جولف خلال 3 أعوام

❏ الموقع الرسمى يستحوذ على النسبة الأعلى من الحجوزات

❏ %60زيادة فى إشغالات «القاهرة».. وتحسن ملحوظ فى أسعار بيع الغرف

❏ الألمان أكثر الوافدين فى أعياد الميلاد خاصة لشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم

دعاء محمود

قال كارلوس خنيصر نائب رئيس قطاع التطوير بمجموعة هيلتون العالمية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، إن المجموعة تستهدف السوق المصرية للتوسع بها، مشيراً إلى أن ذلك يعود لعدة عوامل، منها استقرار أسعار الصرف وزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال العام الحالى مقارنة بـ2016.

كانت معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الـ9 أشهر الماضية، قد حققت زيادة بنسبة %53 بعد توافد نحو 5.9 مليون سائح، مقارنة بالفترة نفسها من 2016، والذى سجل توافد 3.8 مليون سائح.

وأضاف كارلوس فى حواره مع “المال”، أن المجموعة لا تتولى مهمة إنشاء فنادق فى مناطق بعينها، وإنما تدير الفندق نيابة عن المالك، موضحاً أن هيلتون عندما تجد الشريك والموقع المناسبين تقوم بتوقيع عقود الإدارة.

وتوقع أن تتوفر فرص جيدة للاستثمار بمدينة العلمين بالساحل الشمالى، مؤكداً أنه حينما يحدث ذلك فإن الشركة ستتولى عمليات الإدارة، مشيراً إلى أن المناطق التى تركز عليها هيلتون بشكل رئيسى فى السوق المحلية هى القاهرة الجديدة والمواقع القريبة من المطار، بالإضافة إلى منطقة البحر الأحمر ومرسى علم.

وأشار إلى أن عدد الفنادق التابعة للمجموعة فى مصر تصل إلى 17 فندقاً، بإجمالى عدد غرف يصل إلى 6381، موضحاً أنه تم توقيع عقود إدارة لـ7 فنادق جديدة بإجمالى سعة فندقية تصل إلى 2485 غرفة.

وحول توقيع عقد إدارة فندق مشروع “تاور باى” الذى سيتم بناؤه غرب بورسعيد، بين شركتى هيلتون العالمية وتاور، ويضم 200 غرفة سيتم تشغيلها خلال 4 سنوات، أكد كارلوس أن احتياجات السوق فى مدينة بورسعيد كانت سببًا رئيسيًا للدخول بالمشروع وعقد الشراكة مع المالك لإدارة فندق هناك.

وأوضح أن الفندق جزء من مشروع ضخم متعدد الاستخدامات، والذى يضم 2000 وحدة ما بين شقق سكنية وفيلات بالإضافة إلى مدرسة ومولات تجارية.

ولفت كارلوس إلى أن إيرادات الفندق سوف تعتمد على شقين، أولهما الشركات التى ليس لها مقر ببورسعيد وترغب فى عقد اجتماعات ومؤتمرات مثل شركات البترول، أما الشق الثانى فهو للراغبين فى إقامة حفلات زفاف أو الإقامة فى الفندق لمدة زمنية قصيرة.

ورداً على تساؤل حول إمكانية إدارة فنادق أخرى ببورسعيد، أكد كارلوس أنه فى حال زاد معدل الطلب على الفندق، فمن الممكن أن نبحث عن مستثمرين جدد لإنشاء فندق آخر تتولى هيلتون إدارته.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد وضع حجر الأساس مؤخراً لمشروع منتجع “تاور باي” السكنى المقام فى المنطقة بين محافظتى بورسعيد ودمياط على مساحة 102 فدان باستثمارات 5 مليارات جنيه.

الجدير بالذكر أن “تاور باى” هو المنتجع الأضخم الذى يتم بناؤه على أرض بورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء زيارته للمدينة، ويوفر 2000 فرصة عمل.

وأشار كارلوس إلى أن هيلتون والتى تعمل فى السوق المحلية منذ 50 عاماً من أوائل الشركات التى تواجدت فى مناطق لم تكن بها فنادق مفتوحة مثل شرم الشيخ ودهب، مؤكداً ثقته فى نجاح المشروع ببورسعيد.

وعن منطقة شمال أفريقيا، أكد كارلوس أنه باستثناء مصر فدولة المغرب هى المحطة المستهدفة للمجموعة فى الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه من المقرر افتتاح فندقين فى طنجة منتصف العام المقبل، وفندق آخر فى مدينة الرباط بإجمالى سعة فندقية لـ 3 فنادق تصل إلى 622 غرفة.

وأضاف أن هناك مشروعات عديدة أخرى بمراكش وأغادير، موضحاً أن دول تونس وليبا والجزائر مازال بها اضطرابات، وبالتالى فالتركيز حالياً ينصب على المغرب.

وتابع إن المجموعة لديها فندقان تابعان بالمغرب بسعة 500 غرفة، ويصل إجمالى عدد الفنادق التابعة لهيلتون والتى تعمل حالياً فى دول شمال أفريقيا إلى 20 فندقاً بسعة 7292 غرفة، متابعاً أنه من المقرر إدارة 14 فندقا جديدا بسعة 4215 غرفة.

وعن منطقة الشرق الأوسط، لفت كارلوس إلى أن هيلتون لديها أكبر عدد من المشروعات المستقبلية فى المملكة العربية السعودية، فمن المقرر إدارة 30 فندقا جديدا بسعة 7699 غرفة، بالإضافة إلى أن المجموعة لديها 10 فنادق تابعة لها بإجمالى عدد غرف 3129.

وأضاف أن هناك تركيزًا على مدن جدة ومكة والرياض، خاصة بعد إعلان السعودية عن اعتزامها استقبال 30 مليون زائر سنوياً، وهو رقم كبير ويحتاج إلى عدد ضخم من الفنادق.

وتابع إنه من المقرر افتتاح فندق تابع لهيلتون فى مدينة مكة منتصف العام المقبل، مشيراً إلى أنه بجانب ذلك فالمجموعة تبحث أيضاً عن الفنادق الاقتصادية ذات فئة الـ 3 نجوم فى مكة وجدة لإدارتها.

ونوه كارلوس بأن المجموعة لديها نحو 60 فندقا تابعا لها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإجمالى عدد غرف يصل إلى 19 ألفا و915، موضحاً أنه تم توقيع عقود إدارة لـ79 فندقا جديدا بعدد غرف 23 ألفا و28 غرفة.

وفى سياق متصل، أشار نائب رئيس التطوير بالمجموعة إلى أنها تعمل منذ 100 عام فى عالم الضيافة، وتعد من أقدم الشركات، موضحاً أنه عند حدوث اضطرابات فى أى دولة تعمل بها هيلتون، فإنها تبذل أقصى ما لديها لتخطى المرحلة، عبر ترشيد النفقات وعدم العمل بنفس الطاقة التشغيلية، بالإضافة إلى توزيع العمالة واستغلال الوضع للقيام بأعمال الصيانة والتطوير للفندق، بعد الاتفاق مع المالك.

ورداً على تساؤل حول استفادة بعض الدول مثل تركيا وتونس من تعليق بعض الدول رحلات الطيران لشرم الشيخ بعد حادث سقوط الطائرة الروسية، أكد كارلوس أنه لا يوجد لديه معلومات دقيقة حول استقطاب تركيا للسائحين من شرم الشيخ إليها.

وأوضح أن كل دولة لديها ظروفها الخاصة، لكن الأهم هو عودة السياحة والاستثمار، مؤكداً أن مصر وتركيا مرا بأزمات ولكن بدأت تظهر مؤشرات التحسن.

وتابع إن هيلتون لديها 57 فندقا تابعا فى تركيا بسعة 11 ألفا و360 غرفة، موضحاً أنه تم توقيع عقود إدارة 27 فندقا جديدا بعدد غرف يصل إلى 4372.

يذكر أن السياحة المصرية تعرضت لضربة قوية بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء أكتوبر 2015، ما تسبب فى سقوط ضحايا، وقررت الحكومة الروسية آنذاك تعليق حركة الطيران بين البلدين.

وكانت السياحة الروسية تحتل المركز الأول فى قائمة الدول العشر المصدرة للسياحة إلى مصر بلا منافس، ومثلت سابقا %50 من إجمالى الوفود لمصر سنويا.

وكشف كارلوس أن %51 من إشغالات فنادق المجموعة تأتى عبر الموقع الرسمى لها، والذى يضم 70 مليون عضو، موضحاً أن النسب الأخرى من الإشغالات فمن خلال شركات السياحة ومواقع الحجز الإلكترونى.