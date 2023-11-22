«هيلتون» العالمية تسعى لمضاعفة عدد الفنادق فى السوق المصرية

وقال كارلوس خنيصر نائب الرئيس للتطوير فى الشرق الأوسط وإفريقيا بهيلتون إن الأخيرة تتحمس لبدء العمل والتواجد فى العاصمة الإدارية الجديدة بعد التعاقد مع أمازون.

وأضاف أن هيلتون تخطط لمضاعفة محفظة أعمالها فى جميع أنحاء مصر، حيث تمتلك حالياً 14 فندقا تجاريا، و14 آخرين قيد الإنشاء، ومن بين العقارات التجارية الأُخرى، 6 منها فى القاهرة، وسبعة أخرى قيد التطوير.

وتمتلك هيلتون فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس الذى افتُتح مؤخراً، و هيلتون النيل المعادي، الذى سيتم افتتاحه قريباً فى القاهرة.

وكانت شركة أمازون للتنمية العمرانية قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضى تعاقدها مع مجموعة هيلتون العالمية وذلك لتقوم بإدارة فندق مشروع Capital Diamond Tower بالعاصمة الإدارية ، وهو التواجد الأول لمجموعة هيلتون العالمية فى العاصمة الإدارية .

وأكد المهندس حسام أبو السعود رئيس مجلس إدارة شركة أمازون للتنمية العمرانية أن اختيار الجهة المسئولة عن إدارة الجزء الفندقى بالمشروع مسئولية الشركة تجاه مشروعها وتجاه العملاء، بحيث يضم علامة تجارية قوية وعالمية تكون مسئولة عن تقديم خدمة الإدارة لفندق المشروع،.

وأضاف أن اختيار شركة الإدارة الفندقية استغرق عامًا من البحث والاختيار، لتفوز شركة هيلتون العالمية بجدارة خاصة مع خبراتها العالمية لأكثر من 100 عام فى إدارة العلامات التجارية.

وأوضح أن هيلتون العالمية تدير عددًا كبيرًا من الفنادق المميزة على مستوى العالم فى عدد كبير من الدول، وتدير لفئات أكثر من 5 نجوم، ليكون التعاقد مع هيلتون العالمية إضافة قوية للمشروع، وقيمة استثمارية مضافة للعملاء المتواجدين بالمشروع، كما أنه يقدم شريك نجاح جديد يتواجد فى العاصمة الإدارية ومنطقة المال والأعمال.

وأشار إلى أن الفندق يضم 120 وحدة، بما فى ذلك 72 غرفة ضيوف، و48 جناحًا بغرفة نوم واحدة، وأربعة مطاعم، وحمام سباحة، ومركز للياقة البدنية مجهز بالكامل، وهو مملوك لشركة أمازون للتنمية العمرانية بالكامل، أما باقى الوحدات الفندقية والسكنية سيتم طرحها للعملاء وللاستثمار ضمن خطة الشركة المستقبلية لتنويع محفظتها الاستثمارية، ولتقديم منتج ذو عائد استثمارى متجدد للعملاء.

ولفت إلى أن الفندق يقع فى آخر عشر طوابق من البرج، وتحديدا من الدور 41 حتي51 ومقسم إلى 6 أدوار هيلتون و4 أدوار سكنية وفندقية، ليكون أعلى فندق متواجد فى مصر بارتفاع 234 مترًا من سطح الأرض.

أما عن أبرز التطورات فى المشروع أوضح المهندس محمود الغريب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أمازون للتنمية العمرانية أنه تم الحصول على رخصة بناء المشروع وبدأت الإنشاءات عقب الحصول على الترخيص مباشرة، ووصلت نسبة التنفيذ %30 من الهيكل الخرسانى باستثمارات وصلت إلى 800 مليون جنيه حتى الآن، مؤكدا أن التنفيذ بقوة أحد الأولويات مما يدعم ثقة العملاء.

وأضاف أنه جار طرح المرحلة الثالثة بالمشروع والتى تتضمن وحدات تجارية وإدارية وفندقية.

ويتم طرح الوحدات بناء على الموقف التنفيذى بالمشروع وحتى لا تكون هناك فجوة بين الموقف التنفيذى والبيعي، لافتا إلى العمل وفق خطة محددة يتسم بالمرونة مع التغيرات السوقية.

وتابع أن الشركة قررت إطلاق مرحلة جديدة من المشروع لتلبية متطلبات عملائها داخل مصر وخارجها، والراغبين فى تملك وحدات فى هذا المشروع ، وكذلك راغبى حفظ أموالهم ومدخراتهم فى وحدات لها مستقبل استثمارى واعد.

وأشارإلى أن الشركة وضعت أسعار الوحدات بناء على دراسات تضمن التقييم الجيد للوحدات التى ليس لها مثيل فى السوق العقاري.

وأكد أن تنفيذ المشروع يتم حتى الآن بالتمويل الذاتي، وهو ما يعكس قوة الموقف المالى ، ووجود خطة مالية محددة يتم العمل وفقا لها.

وأوضح أنه منذ اختيار موقع المشروع وتصميمه وبدء العمل عليه فإن كل هذه الخطوات تتم وفق خطة واضحة وقوية تعكس خبرة القائمين على الشركة، والجدية فى التنفيذ والاستثمار فى مشروع واعد ومبتكر وفريد من نوعه.

فيما قال الشيخ عبد الله العفيف العضو المنتدب لشركة أمازون للتنمية العمرانية إنه تم التعاقد مع معظم الشركات العالمية لتحقيق كود المبانى الخضراء والعمل وفق معايير الاستدامة وباستخدام مواد صديقة للبيئة، وهو ما يتوافق مع المعايير العالمية فى التطوير العقاري، وكذلك يتناسب مع الاشتراطات البنائية التى وضعتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وأضاف أن الشركة ركزت على تقليص عدد الوحدات وتقليل الضغط على الخدمات لتحقيق أقصى استفادة للعميل.

ولفت إلى أن الشركة بدأت عملها فى السوق العقارية المحلية منذ 3 سنوات تقريبا، كما أن لديها محفظة استثمارات بالخارج، موضحا أن الشركة تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية، على أن يتم الإعلان عنها خلال النصف الثانى من 2024.

حسام أبوالسعود: التعاقد مع العلامة الفندقية يضيف للقيمة الاستثمارية

محمود الغريب: تنفيذ 30% من الهيكل الخرسانى باستثمارات 800 مليون جنيه

عبد الله العفيف: التركيز على تقليل الوحدات لتحقيق أقصى استفادة للعميل