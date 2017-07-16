هيلتون العالمية تخطط لإدارة 22 فندقا بمصر وشمال أفريقيا

دعاء محمود:قال مهاب غالى، نائب رئيس العمليات لمجموعة هيلتون بمصر وشمال أفريقيا، إن لديه خطة من 3 محاور لتطوير المجموعة، تتمثل فى إدارة 7 فنادق جديدة بمصر خلال الفترة من 2019 وحتى 2022، ليصل إجمالى عدد الفنادق التى تديرها هيلتون بالسوق المحلية إلى 24 فندقًا.وأضاف غالى، أن المجموعة تعاقدت خلال عام

دعاء محمود:

قال مهاب غالى، نائب رئيس العمليات لمجموعة هيلتون بمصر وشمال أفريقيا، إن لديه خطة من 3 محاور لتطوير المجموعة، تتمثل فى إدارة 7 فنادق جديدة بمصر خلال الفترة من 2019 وحتى 2022، ليصل إجمالى عدد الفنادق التى تديرها هيلتون بالسوق المحلية إلى 24 فندقًا.

وأضاف غالى، أن المجموعة تعاقدت خلال عام 2015 على إدارة فندقين تحت الإنشاء فى العين السخنة، وهى: هيلتون دبل ترى بسعة 197 غرفة، وهيلتون العين السخنة بسعة 150 غرفة، مشيرا إلى أنه تم التعاقد خلال عام 2016 على إدارة فندق النايل تاور بسعة 715 غرفة، والذى كان يحمل اسم علامة جراند حياة، وفندق جاردن إن “تحت التصميم” بمدينة دمياط الجديدة بسعة 130 غرفة، ومن المخطط الانتهاء منه خلال عام 2022.

ولفت إلى تعاقد المجموعة على إدارة 3 فنادق أخرى، وهى: هيلتون المعادى بسعة 255 غرفة، وهيلتون جارن إن بالتجمع الخامس بسعة 130 غرفة، وهيلتون بيراميدز بمنطقة الأهرامات بسعة 460 غرفة.

وعن منطقة شمال أفريقيا، أكد اعتزام المجموعة على إدارة نحو 15 فندقًا بدول المغرب وتونس والجزائر خلال الفترة المقبلة، متابعًا أنه تم التعاقد بالفعل على إدارة 3 فنادق بالمغرب وهى هيلتون جاردن إن بسعة 155 غرفة، وهيلتون طنجة بسعة 297 غرفة، وهيلتون تغازوت بسعة 170 غرفة.

وأوضح أنه تم التعاقد على إدارة 3 فنادق بتونس، وهى: هيلتون جربة بسعة 216 غرفة، وهيلتون قرطاج بسعة 284 غرفة، وهيلتون دبل ترى بسعة 212 غرفة، أما الجزائر فمن المقرر إدارة فندق هيلتون دبل ترى بسعة 396 غرفة.

وقال غالى: إن المحور الثانى فهو تجديد 5 فنادق تابعة للمجموعة فى مصر، على أن يتم الانتهاء من التجديدات بالكامل خلال 4 أعوام، متابعًا أن فندق رمسيس هيلتون تم تجديد 3 أدوار منه، ومن المقرر تطوير اللوبى خلال شهر نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أنه من المخطط انتهاء عمليات التطوير للفندق بالكامل خلال عام 2020.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع مالك فندق هيلتون بيراميدز جولف على تجديد الفندق خلال 3 سنوات بداية من العام المقبل، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط لتجديد فندق هيلتون الزمالك، وإضافة 50 غرفة جديدة له، مع زيادة عدد غرف فندق هيلتون بلازا بالإسكندرية إلى 580 غرفة بدلاً من 200 غرفة، والذى تم تجديدهم أيضًا ومن المخطط افتتاحه خلال عام.

وأكد غالى أن مجموعة هيلتون تولى اهتمامًا كبيرًا بتجديد وتطوير الفنادق التى تديرها حتى تتواكب مع حركة السياحة التى بدأت فى التحسن خلال الشهور الماضية، مشيرًا إلى أن نسب إشغالات فنادق القاهرة خلال أبريل الماضى بلغت %47 مقارنة بـ%20 خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وعن المحور الثالث، قال غالى إنه يعتزم إدخال 4 علامات تجارية جديدة تابعة لهيلتون فى السوق المصرية وهم دبل ترى، هامبتون، جاردن إن، كوريو، لافتًا إلى أن كل علامة منهم لها رمز معين من الخدمة والمستوى والمنطقة التى تتناسب معها العلامة.

يشار إلى هيلتون تضم 14 علامة عالمية هي: فنادق ومنتجعات هيلتون، فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا، فنادق ومنتجعات كونراد، كوريو، تشكيلة من هيلتون، كانوبى من هيلتون، دبل ترى من هيلتون، تابيسترى من هيلتون، فنادق إيمباسى سويتس، هيلتون جاردن إن، فنادق هامبتون من هيلتون، ترو من هيلتون، هوم وود سويتس من هيلتون، هوم تو سويتس من هيلتون، هيلتون جراند فاكيشنز.

ولفت نائب رئيس العمليات إلى أن سبب اختيار تلك العلامات للسوق المصرية يعود إلى عدة عوامل، منها أنها تتناسب معه حاليًّا، خاصة أنه أصبح غير قادر على الفنادق الباهظة، وبالتالى ستصبح أسعار تكاليف الغرف أقل من علامة هيلتون.

وتابع أن المجموعة تخطط للتوسع فى المحافظات التى تسمح بدخول العلامات الجديدة، منوهًا عن السعى لتدريب العاملين بفنادق هيلتون والبالغ عددهم نحو 6400 عامل، مؤكدًا أن إعادة تأهيل العمالة مهم خاصة بعد فترة الركود التى شهدها القطاع السياحى.

وأكد نائب رئيس العمليات، أنه مع افتتاح الـ7 فنادق الجديدة سيصل عدد العاملين بالمجموعة إلى 10 آلاف عامل بالسوق المحلية.

وأكد غالى أن مصر لهيلتون سوق مهمة، وهى مناسبة للاستثمار، وهناك توقعات بالتحسن خلال الفترة المقبلة، قائلاً: “هيلتون تتواجد فى مصر منذ ٥٥ عامًا، وتخطط دوما فى زيادة عدد الفنادق التى تديرها بها”.

وفى سياق متصل، يرى غالى أن أبرز الجنسيات المقبلة حاليًّا على زيارة المقاصد السياحية المصرية هم الألمان، إذ تصل نحو 80 طائرة أسبوعيًّا لمدينة الغردقة، ومن المقرر زيادتها لـ140 طائرة خلال الموسم الشتوى المقبل.

وأضاف أن هناك تحسنًا فى السوق الإسكندنافى والإيطالى خاصة بعد وجودهم فى مدن الغردقة ومرسى علم، منوهًا بأن مدينة شرم الشيخ تعد من أكثر المناطق التى تضررت من ضعف حركة السياحة.

يذكر أن قطاع السياحة تعرض لضربة قوية بعد سقوط الطائرة الروسية فى سيناء فى أكتوبر 2015، مما تسبب فى وقف بعض الدول رحلاتها لشرم الشيخ وعلى رأسها روسيا وإنجلترا.

وطالب غالى بأهمية التركيز على السوق الهندية والصينية والكورية لتميزهم بمعدل إنفاق مرتفع مقارنة بالسوق الروسية، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة تقوم بدور كبير فى الترويج، ومع تحسن الأوضاع السياسية سوف تنتعش الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وتعد هيلتون إحدى الشركات العالمية الرائدة فى عالم الضيافة، مع قرابة 5,000 فندق تمتلكه أو تؤجره أو تمنح تراخيص تشغيله، وأكثر من 812,000 غرفة فى 103 دول.

