هيلتون الأقصر يحصل على منحة لتعليم أطفال أيتام الإنجليزية

دعاء محمود أعلنت مجموعة هيلتون عن- حصول منتجع وسبا هيلتون الأقصر على منحة مالية قدرها 1000 دولار أمريكي تم استخدامها من قِبل فريق العاملين في الفندق لتمويل دروس تعليم اللغة الإنجليزية لأطفال دار أيتام صن شاين في المدينة التاريخية العريقة، ومن المنتظر أن تسهم هذه الدروس في مساعدة أطفال دار الأيتام ع

دعاء محمود

أعلنت مجموعة هيلتون عن- حصول منتجع وسبا هيلتون الأقصر على منحة مالية قدرها 1000 دولار أمريكي تم استخدامها من قِبل فريق العاملين في الفندق لتمويل دروس تعليم اللغة الإنجليزية لأطفال دار أيتام صن شاين في المدينة التاريخية العريقة، ومن المنتظر أن تسهم هذه الدروس في مساعدة أطفال دار الأيتام على تنمية مهاراتهم اللغوية، وتحسين مستقبلهم الوظيفي، وإعدادهم للعمل في قطاع الضيافة.

وقالت المجموعة في بيان صحفي إنه منذ انطلاقه عام 2013، ساعد برنامج منح هيلتون الاجتماعية العاملين في فنادق ومنتجعات هيلتون حول العالم على تنفيذ أفكارهم لحل التحديات التي تواجهها المجتمعات المحلية، وتتميز البرامج التي تفوز بتلك المنح بتوجهاتها الاستراتيجية التي تسعى لتمكين هيلتون من توفير الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمعات المحلية أو مواجهة التحديات البيئية المرتبطة بقطاع الضيافة.

ويهدف البرنامج لدعم روح الابتكار والمبادرة بين جميع العاملين في هيلتون بما يتيح لهم أن يصبحوا “مديري برامج اجتماعية” ورواد أعمال يسعون لإيجاد حلول من داخل الشركة لصالح المجتمع ولتطوير قطاع الضيافة، ومنذ انطلاق هذا البرنامج الطموح قبل 4 سنوات، تم تقديم 300 منحة مالية حول العالم بقيمة تتجاوز 880000 دولار لدعم المشروعات التي تدعمها هذه المبادرات في جميع الدول التي تعمل بها هيلتون، بحيث يتم وضع الأسس الخاصة بمشروعات طويلة الأجل ضمن البرنامج.

وتابعت أنه يستفيد من دروس تعليم اللغة الإنجليزية 15 طفلاً في المرحلة العمرية من 8 حتى 13 عاما على مدار 3 أشهر.

وقال مايكل بروشر- مدير عام منتجع وسبا هيلتون الأقصر: “إنّ المنح التي يقدمها برنامج Travel with Purpose ستتيح لنا تكريس الوقت والموارد المطلوبة لمساعدة دار أيتام صن شاين في الأقصر.