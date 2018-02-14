هيك فيجين تختار سيليكون 21 لتوزيع منتجاتها في مصر

محمد فتحىأعلنت شركة هيك فيجين، الرائدة عالميا في حلول أجهزة المراقبة عن توقيع اتفاقية توزيع مع شركة سيليكون 21 ، أحد أكبر الموزعين في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السوق المصرية . و تحت شعار "رحلة جديدة، رؤية جديدة" أعلن عن هذه الشراكة في مؤتمر ضخم شارك فيه أكثرم

محمد فتحى

أعلنت شركة هيك فيجين، الرائدة عالميا في حلول أجهزة المراقبة عن توقيع اتفاقية توزيع مع شركة سيليكون 21 ، أحد أكبر الموزعين في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السوق المصرية .

و تحت شعار “رحلة جديدة، رؤية جديدة” أعلن عن هذه الشراكة في مؤتمر ضخم شارك فيه أكثرمن 150 مدير ومتخذ قرار من حوالي60 شركة ، هذا التعاون سيتيح ربط قادة شركاء الأعمال وكبار مديرين شركات المراقبة والأمن في منظومة واحدة ، ووفقا للمديرين التنفيذيين لكلتا الشركتين، فإن الشراكة تبرهن على الفرص الكبيرة في مجال المراقبة والأعمال الأمنية في السوق المصرية.

وقال براندون، مديرالاقليمي لمبيعات هيك فيجين: ” إن شركة” سيليكون 21 ” هي موزع ذو قيمة مضافة في السوق المصرية بالفعل، ونحن واثقون من أننا قادرون على المضي قدما في تقديم أعمال واسعة في جميع أنحاء البلاد”.

ومن جانبه ، أوضح الدكتور حازم الشرباصي، الرئيس التنفيذي، لشركة سيليكون21 ” أهمية شراكة سيليكون 21 مع شركة هيك فيجين

وأكد على تطابق الرؤى بين سيليكون 21 و هيك فيجين.

وأوضح أيضا حرص شركة سيليكون علي علاقة طويلة الأجل والنجاح المشترك مع شركائنا “.

وقال أحمد شوقي، مدير قنوات مبيعات هيك فيجين بمصر: “تعد شركة” هيك فيجين “إحدى الشركات الرائدة في مجال الأمن على مستوى العالم ، وتحرص الشركة على العمل في مصر مع الشركات الكبرى مثل سيليكون 21 ” .

وعرض وليد جيهوم، مدير عام شركة Silicon21-NITS، قصص نجاح شركة سيليكون مع كبار الشركاء

وأشار شيرا الي استراتيجية الشركة على بناء شراكة ناجحة مع شركائنا والعمل معهم بقوة على النمو والنجاح بالسوق المصرية.