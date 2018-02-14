هيك فيجين تختار سيليكون 21 لتوزيع منتجاتها في مصر

محمد فتحى
أعلنت شركة هيك فيجين، الرائدة عالميا في حلول أجهزة المراقبة عن توقيع اتفاقية توزيع مع شركة سيليكون 21 ، أحد أكبر الموزعين في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السوق المصرية .
و تحت شعار “رحلة جديدة، رؤية جديدة” أعلن عن هذه الشراكة في مؤتمر ضخم شارك فيه أكثرمن 150 مدير ومتخذ قرار من حوالي60 شركة ، هذا التعاون سيتيح ربط قادة شركاء الأعمال وكبار مديرين شركات المراقبة والأمن في منظومة واحدة ، ووفقا للمديرين التنفيذيين لكلتا الشركتين، فإن الشراكة تبرهن على الفرص الكبيرة في مجال المراقبة والأعمال الأمنية في السوق المصرية.
وقال براندون، مديرالاقليمي لمبيعات هيك فيجين: ” إن شركة” سيليكون 21 ” هي موزع ذو قيمة مضافة في السوق المصرية بالفعل، ونحن واثقون من أننا قادرون على المضي قدما في تقديم أعمال واسعة في جميع أنحاء البلاد”.
ومن جانبه ، أوضح الدكتور حازم الشرباصي، الرئيس التنفيذي، لشركة سيليكون21 ” أهمية شراكة سيليكون 21 مع شركة هيك فيجين
وأكد على تطابق الرؤى بين سيليكون 21 و هيك فيجين.
وأوضح أيضا حرص شركة سيليكون علي علاقة طويلة الأجل والنجاح المشترك مع شركائنا “.
وقال أحمد شوقي، مدير قنوات مبيعات هيك فيجين بمصر: “تعد شركة” هيك فيجين “إحدى الشركات الرائدة في مجال الأمن على مستوى العالم ، وتحرص الشركة على العمل في مصر مع الشركات الكبرى مثل سيليكون 21 ” .
وعرض وليد جيهوم، مدير عام شركة Silicon21-NITS، قصص نجاح شركة سيليكون مع كبار الشركاء
وأشار شيرا الي استراتيجية الشركة على بناء شراكة ناجحة مع شركائنا والعمل معهم بقوة على النمو والنجاح بالسوق المصرية.