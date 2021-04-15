«هيكل» ناعيًا مكرم محمد أحمد: التزم بأمانة الكلمة وأثرى الصحافة بكتاباته

نعى أسامة هيكل ، وزير الدولة للإعلام، بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام، الذى وافته المنية البوم على أثر تعرضه لوعكة صحية.

وقال “هيكل”: “رحم الله الفقيد الكبير الذى أثرى الصحافة بكتاباته المتميزة. وقد كان الفقيد موهبة صحفية كبيرة، وكان ممّن التزموا أمانة الكلمة، وله تاريخ صحفى حافل، وشارك فى أحداث محلية ودولية مهمة، وقد صحبته فى عدة مهام صحفية خارجية، وكان لافتًا للنظر بقدرته على التحرك كصحفى شاب رغم كبر سنه”.

وأضاف “هيكل”: “وقد لاقى الفقيد احترام جميع مصادره على المستويين المحلى والإقليمى، وكان أول من تولى مسؤولية المجلس الأعلى للإعلام، علاوةً على شغله منصب نقيب الصحفيين عدة دورات، ورئاسته لمؤسسة دار الهلال العريقة. رحم الله الفقيد وألهم أسرته وقراءه الصبر والسلوان”.