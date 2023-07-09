«هيكل» لـ«المال»: مساهمو «طاقة عربية» حققوا 12.5% عائداً سنوياً مركباً على الدولار منذ 2006

كشف الدكتور أحمد هيكل، المؤسس ورئيس مجموعة القلعة للاستثمارات المالية – المستثمر الرئيسى فى شركة «طاقة عربية»- لـ«المال»: أن مساهمى الأخيرة- وفقاً للتقييم الأخير- حققوا معدل عائد مُركب على الدولار يقدر بـ%12.5 سنوياً منذ عام 2006.

يُذكر أن جلسة اليوم ستشهد بدء التداول على سهم «طاقة عربية» برأسمال قدره 676.176 مليون جنيه، عقب صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح بغرض التداول، والذى حدد القيمة العادلة للسهم بنحو 8.9 جنيه، بإجمالى 12 مليار جنيه لأسهم الشركة فى ظل توافقها مع قواعد القيد وأهمها وجود أكثر من 300 مساهم بهيكل الملكية.

وضم هيكل ملكية «طاقة عربية» قبل إعادة الهيكلة كلا من سيلفرستون كابيتال –المساهم الرئيسي- بحصة %79.8 و%5.5 لـ «Trimstone Assets Holding» و«هناء للاستثمار» بـ %5 و«ريمكو اى جى تى» بمساهمة مباشرة %0.174 و«فايننشال هولدنجز» بـ%3.5 و«سيتادل كابيتال فور إنترناشيونال» بـ %0.6.

على جانب مواز، كشف تقرير الإفصاح بغرض التداول أن خطة إعادة هيكلة أسهم «طاقة عربية» فى مرحلتها الأولى تتضمن قيام مساهمى الأقلية فى شركة «سيلفرستون كابيتال» وهم كل من «فاينانشال هولدنجز إنترناشيونال» و«ريمكو اى جى تى» و«عمران محمد آل عمران» بتحويل حصصهم غير المباشرة فى “طاقة عربية” إلى مساهمة مباشرة.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«المال» أن المرحلة الأولى من خطة إعادة الهيكلة تضمنت استحواذ جهة محلية دائنة على %20 من أسهم «طاقة عربية» مقابل ديون مستحقة على شركة «القلعة للاستثمارات المالية» تقارب الـ 2 مليار جنيه.

يُذكر أن مجموعة «القلعة للاستثمارات المالية» تمتلك بصورة غير مباشرة نحو %44.26 من أسهم «سيلفرستون كابيتال».

وتابعت المصادر أنه تم توقيع اتفاقية بيع الـ %20 التى تُمثل 270.470 مليون سهم من «طاقة عربية» مع حق شركة «القلعة للاستثمارات المالية» فى إعادة شرائها خلال 4 أعوام.

وأوضح تقرير الافصاح بغرض التداول أنه عقب تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة هيكلة «طاقة عربية» فإن ملكيتها ستتوزع كالأتى : %17.6 لـ«سيلفرستون كابيتال» و%5.5 لـ«Trimstone Assets Holding» و5% لـ «هناء للاستثمار» و%3.92 لـ “رولاكو اى جى (حسن على دايخ)، و”فايننشال هولدنجز” بـ 17.78% وسيتادل كابيتال بـ %0.59 وعمران بن محمد بـ %2.16 وريمكو اى جى تى بـ %14.4 بالإضافة إلى الجهة المحلية الدائنة بـ%20، و%7.5 و%3.95 لكل من «نايل اينيرجى» و«ستارتفورد انفستمنتس» المملوكتين لشركة القلعة للاستثمارات المالية.

وأكدت المصادر أن المرحلة الثانية من هيكلة أسهم «طاقة عربية» تتضمن مفاوضات جارية مع بعض البنوك المصرية الدائنة، على تسوية مستحقات مقابل حصة «سيلفرستون كابيتال» فى «طاقة عربية» البالغة- بعد إعادة الهيكلة الأخيرة- %17.68.

ورجحت المصادر انخفاض حجم التداول على سهم «طاقة عربية» فى البورصة المصرية خلال أول شهرين، متوقعة التحرك فى حدود ما نسبته %1 الخاصة بصغار المساهمين.

كانت «المال» أول من انفرد باقتراب قيد «طاقة عربية» فى البورصة المصرية بعددها الورقى يوم 21 مايو الماضي، وهو ما أكدته موافقة الأخيرة فى مطلع يونيو الماضي، على قيد مؤقت لشركة «طاقة عربية» بغرض التداول المباشر بدون طرح، على أن يتم قيد 1.352.353.800 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم.

وتأسست «طاقة عربية» عام 2006 وهى إحدى شركات مجموعة القلعة للاستثمارات المالية، وتعمل فى قطاع توزيع الطاقة فى مصر، ويتبعها 4 شركات هى «طاقة غاز» و«طاقة للكهرباء»، و«طاقة لتسويق المنتجات البترولية»، و«طاقة للمياه».

وتحولت «القلعة» للربحية فى العام الماضي، إذ حققت صافى ربح 14.28 مليار جنيه مقابل خسائر 5.7 مليار فى 2021 مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، فيما ارتفعت إيراداتها إلى 97.71 مليار خلال 2022 مقابل إيرادات بلغت 45.8 مليار.