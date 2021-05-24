بورصة وشركات

«هيكلة» مستشارا ماليا لتدبير التمويلات اللازمة لتوسعات «ناتورا» الزراعية

منها 2 مليون دولار لتطوير تسويق المنتجات محليا
شريف عمر 8:37 ص, الأثنين, 24 مايو 21 8:37 ص, الأثنين, 24 مايو 21

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عينت شركة ناتورا للاستثمار والتنمية الزراعية شركة «هيكلة» المالية فى مهام المستشار المالى لتغطية التمويلات اللازمة لتوسعاتها المستقبلية فى السوق المحلية، والتى تتضمن ضخ مزيد من الاستثمارات بجانب دخول مساهمين جدد لاحقاً.

وقالت مصادر مقربة من الملف إن «ناتورا» تأسست منذ عدة سنوات عبر مجموعة من رواد الأعمال فى المجال الزراعى والغذائى، وتعمل بشكل رئيسى فى مجال تصنيع الصلصة والصلصة المتبلة «كاتشب»، وتمتلك مصنعا فى المنطقة الصناعية بمدينة العبور.

مصادر: «كورونا» قلص القدرة التصديرية.. وإغلاق الصفقة بالربع الثالث

وأضافت – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن «ناتورا» كانت تركز فى البداية على تصدير كامل منتجاتها للأسواق الخارجية، وحققت مبيعات سنوية تقارب 12 مليون جنيه، ولكن فى الفترة الأخيرة وبعد التبعات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا تضررت مبيعاتها فى ظل توقف عمليات السفر وشحن البضائع.

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وأوضحت أن مسئولى «ناتورا» قرروا مؤخرا زيادة التركيز على السوق المصرية وتوجيه كامل المنتجات محليا، ولذلك قررت التعاقد مع «هيكلة» لتولى الاستشارات اللازمة لتدبير نحو 2 مليون دولار لتعزيز قدرات «ناتورا» التسويقية فى التواجد أكثر فى مجمعات للبيع والوصول لأكبر عدد من العملاء.

ويشير الموقع الإلكترونى لـ «ناتورا» إلى أنها تصنع نحو 13 نوعا من الصلصة خالية من المواد الحافظة والسعرات الحرارية وتحمل العلامة التجارية «ناتوريستا» ، وتملك منظومة متكاملة بداية من اختيار البذور والزراعة حتى الصناعة والوصول للعملاء، وتتلقى شهريا نحو مليون طلب من العملاء من مختلف الأسواق.

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وتوقعت المصادر تدبير كامل التمويلات اللازمة منذ عدة مصادر خلال الربع الثالث من العام الجارى، يعقبها التنفيذ الفعلى لخطة التسويق، وفى مرحلة لاحقة سيتم التطرق لملف دخول مستثمرين جدد مقابل تخارج بعض المساهمين الرئيسيين.

وأشارت المصادر إلى أن المشروعات من نوعية «ناتورا» تتميز بارتفاع معدل العائد الاستثمارى ولكنها تتسم بحاجتها لفترة زمنية تقارب 5 سنوات للحديث عن تحقيق عوائد واسترداد جزء من الأموال التى تم استثمارها. جدير بالذكر أن شركة «هيكلة» المالية تأسست فى يناير 2016، ويضم هيكل ملكيتها هشام كحلة، وكلا من محمد ممدوح، وشركة كريستون العالمية للاستشارات المالية، إحدى الشركات الإنجليزية، وتركز على استراتيجية التمويل الآنى للشركات، التى تعتمد على الدراسة الكلية للأوضاع المالية والتشغيلية بالكيانات محل إعادة الهيكلة، وإيجاد آليات لتدبير تمويلات من النشاط التشغيلى

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بقلم شريف عمر

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