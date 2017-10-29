هيفاء ويسرا ودرة نجوم مسلسلات صدى البلد دراما في نوفمبر

رحاب صبحى:تبدأ قناة صدى البلد دراما فى إذاعة عدد من المسلسلات الدرامية المميزه بداية من شهر نوفمبر 2017 ، حيث تعرض فى السادسة مساءً يومياً والمسلسل العربى "حب لا يموت " المسلسل من بطولة محمد رياض - احمد راتب - ايمان العاصى - حنان مطاوع تأليف أحمد صبحى واخراج محمد النقلى.ويعرض في السا

رحاب صبحى:

تبدأ قناة صدى البلد دراما فى إذاعة عدد من المسلسلات الدرامية المميزه بداية من شهر نوفمبر 2017 ، حيث تعرض فى السادسة مساءً يومياً والمسلسل العربى “حب لا يموت ” المسلسل من بطولة محمد رياض – احمد راتب – ايمان العاصى – حنان مطاوع تأليف أحمد صبحى واخراج محمد النقلى.

ويعرض في السابعة مساءً و المسلسل العربى ” مريم ” تأليف ايمن سلامة و اخراج محمد على ، المسلسل بطوله هيفاء و هبى ، خالد النبوى ، حسن حسنى ، احمد حاتم ، امل رزق.

ويعقبه فى الثامنة مساءً المسلسل العربى “بعد البداية” بطولة طارق لطفى، درة، خالد سليم، روجينا وإخراج أحمد خالد موسى.

ويعرض فى التاسعة مساءً مسلسل “تحت السيطرة” بطولة نيللي كريم، ظافر العابدين، هانى عادل، أحمد وفيق وسيناريو وحوار مريم نعوم ومن إخراج تامر محسن.

ويعقبه فى العاشرة مساءً مسلسل “حاميها حراميها” بطولة سامح حسين ومى كساب وعايدة رياض وأحمد صيام وإخراج عصام شعبان.

كما يعرض فى الحادية عشرة مساءً المسلسل العربى “فوق مستوى الشبهات” تأليف عبدالله حسن، وإخراج هانى خليفة بطولة يسرا، نجلاء بدر، شيرين رضا.