هيفاء وهبي تنتهي من تمامهم كلام في ألبومها الغنائي الجديد

أحمد حمدي:علمت "المال" من الشاعر الغنائي رمضان محمد ان النجمة اللبنانية هيفاء وهبي انتهت من تسجيل اغنية جديدة بعنوان تمامهم كلام في البومها الغنائي الجديد اليومين الماضيين وستقوم بطرحها قريبا للجمهور .والاغنية تتميز بطابع المقسوم الشرقي القاعد وتغني هيفاء فيها للدنيا والحياة لاول مرة بعيدا

أحمد حمدي:

علمت “المال” من الشاعر الغنائي رمضان محمد ان النجمة اللبنانية هيفاء وهبي انتهت من تسجيل اغنية جديدة بعنوان تمامهم كلام في البومها الغنائي الجديد اليومين الماضيين وستقوم بطرحها قريبا للجمهور .

والاغنية تتميز بطابع المقسوم الشرقي القاعد وتغني هيفاء فيها للدنيا والحياة لاول مرة بعيدا عن الموضوعات التي غنت لها سابقا وتعاونت فيها مع الملحن احمد شعبان والموزع الموسيقي اللبناني هادي شرارة والشاعر رمضان محمد .

وتنتظر هيفاء وهبي عرض كليبها الجديد لأغنية توتة التي تعاونت فيها مع الملحن بلال سرور والموزع الموسيقي امير محروس الايام القادمة.