ثقافة وفنون

هيفاء وهبي تنتهي من أغنية «DANCE» جديدة

علمت "المال" أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي انتهت مؤخرا من تسجيل أغنية راقصة " DANCE  جديدة لطرحها ضمن اغنيات البومها القادم الذي تنوي طرحه للجمهور خلال الفترة المقبلة . وتعاونت هيفاء في الأغنية الجديدة مع الموزع والموسيقار هاني يعقوب ،…

أحمد حمدي 10:03 ص, الأثنين, 19 يوليو 21 10:03 ص, الأثنين, 19 يوليو 21

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علمت “المال” أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي انتهت مؤخرا من تسجيل أغنية راقصة ” DANCE  جديدة لطرحها ضمن اغنيات البومها القادم الذي تنوي طرحه للجمهور خلال الفترة المقبلة .

وتعاونت هيفاء في الأغنية الجديدة مع الموزع والموسيقار هاني يعقوب ، وتم تسجيلها بين استوديوهات مصر وبيروت، خاصة استوديو هاني يعقوب بمدينتي .

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وسوف تقوم هيفاء بطرح الأغنية التي تظهر فيها بلوك مختلف عن أغنياتها السابقة، في أقرب وقت للجمهور الذي يحب طابع أغنياتها، لاسيما أن هذه الأغنية إيقاعية وتتميز بطابع راقص شرقي ممزوجا بموسيقى غربية .

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بقلم أحمد حمدي

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