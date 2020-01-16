هيفاء وهبي تنتهي من أغنية «في ناس بيبانوا»

تناقش الأغنية بعض المواقف الإنسانية التي يمر بها الأشخاص في حياتهم

علمت “المال” أن الفنانة هيفاء وهبي انتهت من تسجيل أغنية جديدة مؤخرا بعنوان “في ناس بيبانوا”، وتتعاون فيها مع الشاعر الغنائي باسم محفوظ والموزع الموسيقي تميم.

و الأغنية تتميز بطابع المقسوم الشرقي الذي قدمت مثيله هيفاء سابقا في أغنيات أخرى .

كما تناقش الأغنية بعض المواقف الإنسانية التي يمر بها الأشخاص في حياتهم، فهي أغنية تعبر عن حال الإنسان وتجسده لأول مرة هيفاء في أغنية لها.

وستقوم هيفاء وهبي بتصوير الأغنية فور الانتهاء جميع تحضيراتها التي تقوم بها حاليا ، وستطرحها للجمهور خلال الأيام القادمة.

من ناحية أخرى تستعد هيفاء لتصوير مسلسلها الجديد أسود فاتح الذي تخوض به السباق الرمضاني القادم .