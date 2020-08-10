هيفاء تشيد بمصرية كتبت لبيروت على 100 جنيه: كان نفسي اشتري حاجات كتير بس إنتو أهم

أشادت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بطفلة مصرية كانت تبرعت بـ100 جنيه لضحايا انفجار بيروت .

وقالت هيفاء في تغريدة عبر حسابها في تويتر: “طفلة مصرية تبرعت بـ 100 جنيه كانت قد ادخرتها من مصروفها وكتبت عليها من هند إلى بيروت كان نفسي اشتري بيها حاجات كتير بس انتوا محتاجينها انتوا أهم”.

وأسفر انفجار بيروت في مينائها البحري، عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.

والسبت وصلت الدفعة الثانية من المساعدات التي تقدمها مصر إلى لبنان إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في إطار الجسر الجوي الإغاثي الذي أطلقته الدولة المصرية بصورة عاجلة، دعما للبنان في مواجهة انفجار بيروت .

وتحمل الطائرة المصرية الثانية من الجسر الجوي الإغاثي مساعدات كبيرة، من بينها مواد غذائية ودقيق، بإجمالي 14 طنا من المساعدات، تسلمها الجانب اللبناني بمطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) بحضور سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي.

ويشمل الجسر الجوي الإغاثي المصري الذي جرى إطلاقه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما للبنان ومساعدة له على تجاوز الكارثة الإنسانية التي لحقت به، 4 مراحل رئيسية تتضمن كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، فضلا عن أطقم من الأطباء المتخصصين، ومواد بناء، وألواح زجاجية لإعادة الإعمار.

والأحد، ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الوطنيين المخلصين في لبنان، على اختلاف مواقعهم، النأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية، وتركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني. بتوجيهات من الرئيس السيسي .. مصر ترسل مساعدات عاجلة إلى لبنان (فيديو)

وأشار الرئيس إلى أن مصر قد شرعت في أعقاب انفجار بيروت الأليم في تقديم يد العون إلى الأشقاء في لبنان عبر جسر جوي مُحمل بالمواد الإغاثية والأطقم والمستلزمات الطبية اللازمة لمساعدتهم على مواجهة تداعيات الحادث، كما فتح المستشفى العسكري الميداني المصري في لبنان أبوابه لتقديم الخدمات الطبية العاجلة.

وأكد مجدداً على دعم مصر وتضامنها الكامل مع الشعب اللبناني، واستعدادها التام لتقديم كافة أشكل الدعم من خلال المزيد من المساعدات الطبية والإغاثية اللازمة في هذا الصدد، إلى جانب تسخير إمكاناتها لمساعدة الأشقاء في لبنان في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة.

والسبت أعلنت واشنطن دعمها لاحتجاجات الشارع اللبناني، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف، في ظل غضب بسبب انفجار بيروت الثلاثاء الماضي الذي خلف مئات القتلى والمصابين.

وقالت السفارة الأمريكية في لبنان في صفحتها الرسمية على “تويتر”: “لقد عانى الشعب اللبناني أكثر من اللازم، ويستحق أن يكون لديه قادة يستمعون إليه ويغيرون مسارهم استجابة للمطالب الشعبية بالشفافية والمساءلة،”.

وأضافت السفارة الأمريكية : “ندعمهم حقهم (المحتجون) في التظاهر السلمي ونشجع جميع المعنيين على الامتناع عن العنف”. «انفجار بيروت» .. واشنطن تدعم الاحتجاج السلمي في لبنان وتدعو للامتناع عن العنف

ووفق ما نقلته سبوتنيك العربية، قال محافظ بيروت مروان عبود، في مقابلة أجرتها معه قناة “الحدث” التلفزيونية إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.