هيرو: فقدنا 7% من حصتنا بعد وقف التصدير لقطر والسودان

أحمد صبرىكشف محمود بزان، العضو المنتدب لشركة هيرو للصناعات الغذائية وألبان الأطفال بالشرق الأوسط، التابعة لهيرو السويسرية، أن شركته فقدت 7% من حصتها التصديرية بعد قطع العلاقات مع قطر ووقف السودان دخول المنتجات المصرية.وقال بزان فى تصريح خاص للمال على هامش حفل سحور الشركة إن المنتج الرئيسي فى ال



أحمد صبرى

كشف محمود بزان، العضو المنتدب لشركة هيرو للصناعات الغذائية وألبان الأطفال بالشرق الأوسط، التابعة لهيرو السويسرية، أن شركته فقدت 7% من حصتها التصديرية بعد قطع العلاقات مع قطر ووقف السودان دخول المنتجات المصرية.

وقال بزان فى تصريح خاص للمال على هامش حفل سحور الشركة إن المنتج الرئيسي فى التصدير لكلتا الدولتين هو المربى، إلى جانب بعض المنتجات الأخرى كالعصائر، مشيرا إلى أن هناك مناقصة تمت ترسيتها للشركة بقطر قبل أيام من قرار المقاطعة وتم فسخ التعاقد بسبب المقاطعة.

وقطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين وليبيا واليمن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر باتهامات تمويل الجماعات الإرهابية.



وأوضح بزان أن الشركة ستعوض النقص فى الحصة التصديرية بالتوجه للتصدير للسوق الأمريكية، مؤكدا أن هناك تعاقدات حصلت عليها الشركة بالولايات المتحدة أبرزها المربى.

وأكد أن هيرو تستهدف زيادة الصادرات بمصانعها بمصر بنحو 50% من إجمالى إنتاجها السنوى مقابل 35% العام الماضي.

وأضاف أن الشركة استثمرت عدة ملايين العام الماضي وهيكلت خطوط إنتاجها بمصنع القليوبية المقام على مساحة 20 فدانا.

وتعمل هيرو في نحو 120 دولة حول العالم وهي واحدة من أكبر خمس شركات عالمية في مجال صناعة أغذية الأطفال وهى شركة متخصصة فى تعبئة وتصنيع الفواكه.