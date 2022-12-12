«هيرو فارم» تحقق مبيعات بقيمة 157 مليون جنيه في الربع الأول من 2022

حققت شركة «هيرو فارم» مبيعات بقيمة 157 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

ووتواجد شركة «هيرو فارم» في السوق المصرية منذ عام 2022، وتختص بإنتاج وتسويق الأدوية البيطرية فقط.

شنت وزارة الزراعة حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات، للكشف عن أي مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وأكدت وزارة الزراعة، في بيان صحفي، أن مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، شنت حملة مكبرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 351 مركزًا لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر نوفمبر 2022، وتم رصد 96 مركزًا مخالفًا ما بين العمل دون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية، ووجود أدوية محظورة، أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأضافت الزراعة، أنه تم إصدار 28 قرارًا إداريًا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة، والتي تعمل دون ترخيص، في 59 منشأة بيطرية بمحافظات، الشرقية – القليوبية – الدقهلية – كفر الشيخ – مطروح – الغربية – بني سويف – أسوان – القاهرة – المنيا – الفيوم – المنوفية – سوهاج، وتم عمل 9 محاضر جنح بمحافظتي كفر الشيخ، بني سويف، و13 محضرًا إداريًا بمحافظات: الشرقية – بني سويف – الفيوم – المنوفية.