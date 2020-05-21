هيرميس: 965 مليون جنيه إيرادات الربع الأول .. وخطة لمواجهة تداعيات «كورونا »

أعلنت المجموعة المالية هيرميس تحقيق إيرادات بقيمة 965 مليون جنيه الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض سنوي 24%، مشيرة إلى اتخاذها مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أعمالها في ظل الأوضاع الضبابية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصادات.

وحققت هيرميس صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 90 مليون جنيه خلال نفس الفترة، بتراجع سنوي 76%، ساهم فيه قطاع بنك الاستثمار بـ113 مليون جنيه، وفقا لبيان صدر عن المجموعة اليوم.

و أرجعت هيرميس انخفاض الإيرادات إلى تأثير تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 9) وتباطؤ أداء مختلف الأسواق، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات قطاع بنك الاستثمار مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، والتي تضمنت تسجيل مكاسب من عملية تخارج شركة «Vortex» من محفظة مشروعات طاقة الرياح.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن الشركة نجحت في الحفاظ على مركزها المالي ومعدلات الربحية وأعمالها المخططة وسط التحديات الراهنة التي تواجه أسواق المال والاقتصادات حول العالم نظرًا لانتشار فيروس (كوفيد – 19).

وأضاف أن فريق العمل يحظى بسابقة ناجحة في تجاوز مختلف التحديات الصعبة، وهو ما يبرهن قوة الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس وفاعلية منهجها في إدارة المخاطر.

سلسلة إجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية لـ “كورونا”

وأوضح أن الشركة اخذت بعين الاعتبار احتمالية استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وقامت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أعمال الشركة وسط حالة عدم الوضوح الحالية وضمان نموها عقب انحسار انتشار الفيروس.

وتعكس نتائج الشركة تأثير التدابير الحذرة التي نفذتها الإدارة في إطار استعدادها لمواجهة المخاطر المحتملة لانتشار فيروس (كوفيد – 19)، ويشمل ذلك زيادة المخصصات بقطاع التمويل غير المصرفي باعتبارها إجراءً وقائيًا لتحسين الوضع المالي للشركة في حالة تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال الفترات المقبلة ولا تمثل انخفاضًا بجودة محفظة التمويلات التي يقدمها القطاع.

ارتفاع إيرادات التمويل غير المصرفي 19%

و ارتفعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي بمعدل سنوي 19% لتبلغ 362 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، فيما سجل خسائر بقيمة 22 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020 نظرًا لتكوين مخصصات استثنائية بقيمة 138 مليون جنيه.

وبلغت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side) 229 مليون جنيه بانخفاض سنوي بنسبة 29% نتيجة تراجع إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 26% إلى 213 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

كما انخفضت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 54% لتسجل 17 مليون جنيه بسبب تباطؤ الأسواق وتراجع أتعاب الخدمات الاستشارية.

وتراجعت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) بمعدل سنوي 70% لتبلغ 106 مليون جنيه، علمًا بأن إيرادات فترة المقارنة من العام الماضي تضمنت تسجيل أتعاب الأداء المحققة نتيجة عملية التخارج من محفظتي مشروعات طاقة الرياح «Vortex I» و«Vortex II».

وظهر ذلك في تراجع إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بنسبة سنوية 83% على الرغم من تسجيل أتعاب أداء بقيمة 16 مليون جنيه نتيجة عملية تخارج صندوق (TDF II) من شركة «فيزيتا»، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات قطاع إدارة الأصول بمعدل سنوي 31% إلى 61 مليون جنيه على خلفية تراجع أتعاب الإدارة في الأسواق الإقليمية.

وانخفضت إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بنسبة سنوية 8% لتبلغ 268 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020 على الرغم من ارتفاع إيراد الفوائد والمكاسب الرأسمالية، وذلك على خلفية الخسائر غير المحققة نتيجة تقييم بعض الإستثمارات التي تم اعادة تبويبها .

وبلغت المصروفات التشغيلية للمجموعة 827 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، وهو ارتفاع سنوي طفيف بنسبة 2% فقط، حيث ساهم انخفاض مصروفات العاملين بمعدل سنوي 27% في الحد من تأثير ارتفاع المخصصات المسجلة بقطاع التمويل غير المصرفي.