هيرميس: 9 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة في 2019

منى عبدالباريتتوقع المجموعة المالية هيرميس أن يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر نحو 9 مليارات دولار العام 2019، بدعم من استيعاب الاقتصاد لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والخفض المتوقع في أسعار الفائدة، ما يحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق.وقال محمد أبو باشا كبير ا

منى عبدالباري

تتوقع المجموعة المالية هيرميس أن يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر نحو 9 مليارات دولار العام 2019، بدعم من استيعاب الاقتصاد لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والخفض المتوقع في أسعار الفائدة، ما يحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق.

وقال محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس أن حجم الاستثمارات الأجنبية العام الحالي سيصل إلى نحو 8 مليارات دولارالعام الحالي، وهي مستويات قريبة من مستويات العام الماضي البالغة 7.9 مليارات دولار.

“يتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي نموا نسبته 5% العام الحالي مدعوما ببدء إنتاج الغاز من حقل ظُهر، وتعافي السياحة مع عودة السياحة الروسية بموجب الاتفاق الموقع بين القاهرة وموسكو والمقرر تفعيله مطلع فبراير، وزيادة الاستثمارات الأجنبية مع خفض أسعار الفائدة، وتعافي معدلات الاستهلاك لتصل إلى 3.4% مقارنة بـ 2.6% العام الماضي”، وفقا لأبو باشا .

ورجح أبو باشا في تصريحات خاصة لـ “المال” على هامش مؤتمر صحفي عقدته هيرميس بالقاهرة الثلاثاء أن يشهد الاقتصاد المصري ترقية في تصنيفه الائتماني بنهاية العام المالي الحالي، وذلك في ضوء تعديل عدد من مؤسسات التصنيف الدولية كان آخرها فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية وسط إشادة ببرنامج الإصلاح الاقنصادي الحكومي.