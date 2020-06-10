«هيرميس»: 3% انكماشاً فى الاقتصاد العالمى والصين منافس قوى بسبب «كورونا»

لأزمات الشبيهة بفيروس كورونا لا تحدث إلا خلال فترات متباعدة تصل إلى 100 عام وبالتالى ستغير الأزمة من النظام الاقتصادى والسياسى حول العالم

أكد أحمد شمس الدين رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن الأزمات الشبيهة بفيروس كورونا لا تحدث إلا خلال فترات متباعدة تصل إلى 100 عام وبالتالى ستغير الأزمة من النظام الاقتصادى والسياسى حول العالم.

وأوضح “شمس الدين”، خلال حلقة نقاشية عقدت اليوم الأربعاء عبر تطبيق “زوم”، أن “كورونا” سيضع الولايات المتحدة فى وضع غير تنافسى مع الصين التى استفادت من الأزمة وبدأت التركيز على الاقتصاد المحلى واصبحت لاعبا ومنافسا رئيسيا لأوروبا.

وفيما يتعلق بتوقعات نمو الاقتصادى العالمى خلال العام الحالى، رجح “شمس الدين” معدلات انكماش بواقع 3%، وأكثر، بسبب كورونا.

ولفت إلى أنه فى ظل الأجواء العالمية الحالية ستتمكن الصين من تحقيق معدلات نمو لكن بمستويات أقل من السابق نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض العائد على الاستثمار أيضاً.

وأوضح رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن التجارة الدولية تأثرت فيما بعد كورونا ولن تتحرك بمعدلاتها الطبيعية نتيجة النزاع بين أمريكا والصين.

وتأتى الحلقة النقاشية بمشاركة محمد خضير المؤسس والشريك المدير بمكتب خضير للاستشارات، تحت عنوان: “بعد فيروس كورونا .. الواقع الجديد وتأثيره على وتيرة الأعمال وكيفية التكيف معها”.