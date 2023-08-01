«هيرميس» وشقيقتها تُهيمنان على 18% من تنفيذات البورصة المصرية خلال 7 شهور

هيمنت شركتا “هيرميس للوساطة” و شقيقتها “إي إف جي للسمسرة في الأوراق المالية” على نحو 18% من تنفيذات البورصة المصرية خلال فترة الـ7 شهور الأولى من العام الجاري 2023.

وجاءت “هيرميس للوساطة” في صدارة ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية بحصة سوقية 10.6% وتداولات 66.6 مليار جنيه، في حين جاءت “إي إف جي” في المركز الثاني بحصة سوقية 7.6% وتداولات 47.3 مليار جنيه.

فيما هيمنت شركة “التجاري الدولي” على المركز الثالث بحصة سوقية 7.5% وقيمة تداول بلغت 46.7 مليار جنيه.

وفي الترتيب الرابع جاءت شركة “الأهلي فاروس للوساطة في الأوراق المالية” بحصة سوقية 5.8% وقيمة تداول بلغت 36.4 مليار جنيه، ثم “مباشر لتداول الأوراق المالية” بنحو 4.2% وتداولات 26.2 مليار جنيه.

يُذكر أنهُ على صعيد الترتيب الشهري عن يوليو الماضي فقط تصدرت أيضًا شركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية بحصة سوقية 18.3% وقيمة تداولات 13.3 مليار جنيه.

وكذلك حلت شقيقتها “إي إف جي للسمسرة في الأوراق المالية” في الوصافة بحصة سوقية 9.6% وتداولات 7 مليارات جنيه.