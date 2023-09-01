«هيرميس» وشقيقتها تهيمنان على 18% من تنفيذات «السمسرة» منذ بداية 2023

بقية تداول 78.3 و 54.4 مليار جنيه للأولى والثانية على التوالي

«هيرميس» وشقيقتها تهيمنان على 18% من تنفيذات «السمسرة» منذ بداية 2023
أسماء السيد

أسماء السيد

11:31 ص, الجمعة, 1 سبتمبر 23

هيمنت شركتا “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” وشقيقتها “إي أف جي هيرميس الدولية” على نحو 18% من تعاملات شركات السمسرة المنفذة في البورصة المصرية في الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى شهر اغسطس الماضي .

ووفقًا للبيانات المتاحة عن مركز معلومات البورصة المصرية، فقد جاءت “هيرميس للوساطة” في الصدارة بحصة سوقية 10.5% بقيمة تداول 78.3 مليار جنيه .

ثم حلت شقيقتها في الوصافة بحصة سوقية 7.3% وقيمة تداول 54.4 مليار جنيه، جاء جاءت شركة التجاري الدولي بحصة سوقية 7.2% وتداولات 53.3 مليار جنيه .

تجدر الإشارة إلي أنهُ على صعيد تعاملات الشهر الماضي فقط، فقد احتلت شركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية”، صدارة ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية أيضًا  بحصة سوقية 9.9% وتنفيذات 11.6 مليار جنيه .

أسماء السيد

أسماء السيد

11:31 ص, الجمعة, 1 سبتمبر 23