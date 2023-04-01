«هيرميس» وشقيقتها «إي إف جي الدولية» تتصدران تعاملات السمسرة في البورصة خلال مارس

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، قائمة شركات السمسرة من حيث قيم التداول المنفذة في البورصة المصرية خلال شهر مارس الماضي، بحصة سوقية 9.6%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن شركة اي اف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية -شقيقة شركة هيرميس للوساطة – قد جاءت في المرتبة الثانية بحصة 9% ثم التجاري الدولي لتداول الأوراق المالية 7.3%.

واحتلت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات المركز الرابع بحصة 4.2% ثم الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية 4.2%.