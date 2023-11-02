«هيرميس» وشقيقتها «إى إف جى الدولية» يتبادلان صدارة ووصافة «السمسرة» فى أكتوبر

تبادلت الشقيقتان “هيرميس” و”إى إف جي الدولية” صدارة ووصافة ترتيب شركات السمسرة عن تعاملات شهر أكتوبر الماضى، الذى شهد تأثيرا ملحوظا للصفقات على المشهد، وتحديدًا مراكز الـ10 الكبار.

وكانت شركة “الرواد” الأكثر استفادة من عمليات خارج المقصورة، إذ جاءت فى صدارة سوق الصفقات، لتقفز 51 مركزًا فى شهر أكتوبر، لتحتل المركز الـ6 مقارنة مع 57 فى سبتمبر الماضى.

وتنوعت خطط وإستراتيجيات شركات السمسرة لتدعيم ترتيبها فى الفترة المقبلة، اذ سيسعى بعضهم لزيادة عمليات سوق خارج المقصورة وتنفيذ المزيد من الصفقات، فيما تستهدف أخرى زيادة حصتها من تعاملات الأفراد والمؤسسات.

وتعتزم شركات سمسرة بإطلاق منتجات جديدة مرتبطة بمجال الأسهم، وتطوير الشق التكنولوجى عبر تطبيقات التداول الإلكترونية.

1 – هيرميس

هيمنت شركة هيرميس للوساطة على صدارة شركات السمسرة بنهاية تعاملات شهر أكتوبر الماضى، متقدمة من المركز الثانى خلال سبتمبر، بحصة سوقية بلغت %11.9 وقيمة تداول 19.7 مليار جنيه عبر تنفيذ 273.8 ألف عملية على 3.1 مليار ورقة مالية.

ومنذ بداية العام الجارى، حلت الشركة فى المركز الأول بحصة سوقية %11.5 وتداولات 119.8 مليار جنيه.

2 – إى إف جى الدولية

جاءت شركة “إى إف جي” هيرميس الدولية للسمسرة فى المركز الثانى بنهاية تعاملات الشهر الماضى، عقب ما كانت تُهيمن على الصدارة خلال تعاملات سبتمبر، بحصة سوقية %6.6 وقيمة تداول 10.9 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 72.5 ألف عملية على 704.1 مليون ورقة مالية.

وفى الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضيين جاءت الشركة فى نفس الترتيب أيضًا بحصة سوقية %8.7 وتداولات 90.8 مليار جنيه.

3 – التجارى الدولي

تمكنت “التجارى الدولي” من الصعود بمعدل مركز واحد لتُكمل المثلث الذهبى بنهاية تعاملات أكتوبر الماضى، بدلا من المركز الرابع بشهر سبتمبر السابق، وحققت تداولات 9.8 مليار جنيه وحصة سوقية %5.9 بعدد 174.6 ألف عملية على 1.3 مليار ورقة مالية.

وفى الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضيين جاءت الشركة فى نفس المركز بحصة سوقية %6.8 بتداولات 70.9 مليار جنيه.

4 – مباشر

وتقدمت شركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية والسندات، من المركز السادس خلال سبتمبر إلى المرتبة الـ 4 بشهر أكتوبر الماضى، بحصة سوقية %5.2 وقيمة بلغت 8.6 مليار جنيه، وحجم تداول 2 مليار ورقة مالية عبر 291.2 ألف عملية.

ومنذ بداية العام جاءت “مباشر” فى المركز الخامس بحصة سوقية %4.3 وتداولات 45 مليار جنيه.

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “مباشر كابيتال هولدنج”، إنها تصب تركيزها فى الوقت الحالى على اجتذاب عملاء ومستثمرين جدد من الخارج، سواء عرب أو أجانب بالإضافة إلى المصريين.

وأوضح أن هذا الأمر ساهم خلال الفترة الأخيرة، فى تدعيم نشاطها، إلى جانب اهتمامها بتطبيق “Du Trade” الذى تمكن من تحقيق نجاح ملحوظ منذ إطلاقه.

إيهاب رشاد: إطلاق صندوق الأسهم قبل نهاية 2024 ونركز على العرب والأجانب

وأضاف أن “مباشر” تعمل فى الوقت الحالى على إطلاق صندوق للأسهم، مشيرًا إلى أنها تسير فى الإجراءات وتُعد نشرة الاكتتاب لتتقدم بها للهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجارى.

5 – ثاندر

هيمنت شركة “ثاندر” لتداول الأوراق المالية، على الترتيب الخامس صاعدة من السابع خلال تعاملات سبتمبر الماضى، بحصة سوقية بلغت %5 وقيمة تداول 8.3 مليار جنيه، و 998.4 ألف عملية، لصالح 2.5 مليار ورقة مالية.

ومنذ بداية العام جاءت “ثاندر” فى المركز التاسع بحصة سوقية %3.2 بقيمة تداول 33.8 مليار جنيه.

«الرواد» تقفز 51 مركزًا دفعة واحدة

6 – الرواد

حققت شركة “الرواد” لتداول الأوراق المالية قفزة بالغة إذ تقدمت 51 مركزا دفعة واحدة، لتهيمن على المرتبة السادسة بنهاية تعاملات شهر أكتوبر الماضى، مقارنة مع الترتيب الـ57 خلال سبتمبر الماضى.

وسجلت الشركة حصة سوقية الشهر الماضى بلغت %4 بقيمة تداول 6.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 6.7 ألف عملية على 37.6 مليون ورقة مالية.

وخلال فترة الـ10 شهور الأولى من العام الجارى جاءت الشركة فى المركز الـ24 بحصة %1.2 وتداولات 12.1 مليار جنيه.

7 – بايونيرز

وتقدمت شركة “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية للمركز السابع بنهاية أكتوبرالماضى، مقارنة مع التاسع خلال الشهر السابق له، وحققت حصة سوقية بلغت %3.7 بقيمة تداول 6.2 مليار جنيه، على 2.2 مليار ورقة مالية من خلال 180.4 ألف عملية.

وخلال الفترة الأولى من 2023 حلت الشركة فى الترتيب السابع أيضًا بنسبة %3.7 وتداولات 38.4 مليار جنيه.

وقال عامر عبد القادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية إن تداولات الشركة نمت بشكل ملفت خلال شهر أكتوبر الماضى، إذ أن متوسط قيمتها وصلت إلى 3.7 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تصب تركيزها على ثلاث نقاط رئيسية تتمثل فى التجزئة، إذ بغلت تعاملات المصريين حوالى %87.5، والمؤسسات المحلية، والتى استحوذت على نحو %49، إلى جانب التداول الإلكترونى من خلال موقعها والتطبيق الهاتفى.

عامر عبد القادر: «بايونيرز» تستهدف الـ5 الأوائل وتتسلح بالـ«أونلاين»

وأضاف أن “بايونيرز” تستهدف حجز مكانها وسط الـ 5 الأوائل خلال تعاملات الربع الأخير من العام الجارى، وفى سبيل تحقيق ذلك تتجه للاستمرار فى التركيز على كل من المؤسسات المحلية، والتداولات الإلكترونية، إلى جانب التجزئة، وتعمل الشركة بالتبعية على تطوير كل من موقعها الإلكترونى وتطبيقها الهاتفى، مشيرًا إلى أنها نجحت فى جذب شريحة كبيرة من العملاء الذين يعتمدون على “الأونلاين” بصورة أكبر.

وأكد أن الشركة تضع فى خطتها للفترة المقبلة الاتجاه للتركيز على المستثمرين فى الخارج، والعمل على جذبهم بدايًة من العرب وحتى الأجانب، ولكنها لم تتخذ خطوات فعلية بهذه الخطة حتى الآن.

8 – عربية أونلاين

فيما تراجع أداء شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، من المركز الثالث خلال سبتمبر لتأتى فى الثامن بنهاية أكتوبر الماضى، وحققت حصة سوقية %3.5 بقيمة تداول بلغت 5.7 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 188.5 ألف عملية على 1.8 مليار ورقة مالية.

وخلال أول 10 شهور من العام، جاءت الشركة فى المركز السادس بنسبة %3.9 وتداولات 40.9 مليار جنيه.

معتز عشماوى: الابتعاد عن الصفقات وراء تأخر ترتيب «عربية أون لاين»

وقال معتز عشماوى، العضو المنتدب لـ «عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية»، إن التراجع الذى سجلته الشركة فى ترتيب كيانات السمسرة فى المركز الثامن خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة مع الثالث فى سبتمبر الماضى كان بسبب صفقة عز الدخيلة التى نفذتها فى سبتمبر.

وأوضح “عشماوي” أن الشركة ركزت عملياتها على الأفراد والمؤسسات فى السوق الرئيسية خلال الشهر الماضى.

وتابع إنها ستواصل العمل على المؤسسات والأفراد خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أنه بداية من العام المقبل ستركز عملياتها بصورة تجعلها تتقدم مراكز أكثر من المحققة فى العام الجارى.

9 – أسطول

كما هبطت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات لتأتى فى المركز التاسع مقارنة مع الثامن خلال سبتمبر الماضى، بقيمة تداول سجلت 5.5 مليار جنيه بحصة سوقية %3.3 عبر تنفيذ 196.1 ألف عملية على 1.7 مليار ورقة مالية.

ومنذ أول العام الحالى، سجلت المركز الثامن بنسبة %3.3 وتداولات 34.8 مليار جنيه.

وقال على الغنام، العضو المنتدب لأسطول لتداول الأوراق المالية، إن تراجع الشركة للمركز التاسع بدلا من “الثامن” فى سبتمبر الماضى، جاء نتيجة لعدم قيامها لعميات خارج المقصورة خلال شهر أكتوبر المنصرم، واعتمدت على التنفيذات داخل المقصورة فقط.

على الغنام: «أسطول» تستهدف «خارج المقصورة» فى نوفمبر لتحسين الترتيب

وأضاف أن “أسطول” تستهدف اجتذاب وتنفيذ عمليات خارج المقصورة خلال الشهر الجارى، إلى جانب استمرارها على نفس الأداء خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنها تسعى للحفاظ على مكانها وسط العشرة الأوائل فى شركات السمسرة.

10 – بلتون

تقدمت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية من الترتيب الـ14 خلال سبتمبر لتأتى فى المركز العاشر بنهاية تعاملات شهر أكتوبر، بحصة سوقية %3.3 وتداولات بواقع 5.44 مليار جنيه، و 75.9 ألف عملية على 629 مليون ورقة مالية.

ومنذ يناير وحتى أكتوبر حلت الشركة فى المركز العاشر أيضًا بنسبة %2.8 وتداولات 29.3 مليار جنيه .

11 – الأهلى فاروس

تراجعت شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، إلى المركز الحادى عشر مقارنة مع الترتيب الخامس بشهر سبتمبر، وسجلت حصة سوقية %3.3 بقيمة تداول 5.43 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 90.7 ألف عملية، لصالح 604 ورقة مالية.

وخلال فترة الـ10 شهور الأولى من العام الجارى، حلت الشركة فى المركز الرابع بحصة سوقية 4.7 % بقيمة 49.4 مليار جنيه.

12 – تايكون

كما هبطت شركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، وحلت فى المركز الـ 12 مقارنة مع الـ10 خلال شهر سبتمبر، بنسبة %3 وقيمة تداول 5 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 191.1 ألف عملية على 1.7 مليار ورقة مالية.

وخلال فترة الـ10 شهور الأولى من العام الجارى، حلت تايكون فى المركز الـ11 بحصة %2.8 وتداولات 29.15 مليار جنيه.

13 – كايرو كابيتال

وتراجعت “كايرو كابيتال سيكيوريتيرز” لتداول الأوراق المالية من المركز الحادى عشر خلال سبتمبر لتأتى فى الثالث عشر بنهاية أكتوبر، وحصدت حصة سوقية %2.6 بقيمة تداول 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.2 ألف عملية على 723.4 مليون ورقة مالية.

ومنذ بداية العام الجارى حلت الشركة فى المركز الثالث عشر أيضًا بحصة سوقية %2.4 بقيمة تداول 25.3 مليار جنيه.

من جانبه، قال أحمد أبو حسين العضو المنتدب لشركة “كايرو كابيتال” لتداول الأوراق المالية، إنها ركزت عملياتها على الأفراد والمؤسسات فى السوق الرئيسية خلال شهر أكتوبر 2023.

أحمد أبو حسين: نسعى للعودة إلى قائمة الكبار مجددًا

ولفت إلى أن شركته لم تنفذ أى صفقات خلال الشهر الماضى فى سوق خارج المقصورة، متابعًا إنها تعتزم إغلاق العام الجارى ضمن ترتيب أول 10 شركات سمسرة بالتركيز على الأفراد والمؤسسات.

14 – العربى الأفريقى الدولي

وصعدت شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية والسندات للمركز الـ 13 مقارنة مع الـ 18 خلال سبتمبر، بحصة سوقية %2.3 وقيمة تداول 3.8 مليار، من خلال تنفيذ 46.8 ألف عملية لصالح 763.3 مليون ورقة مالية.

ومنذ بداية العام الجارى حلت الشركة فى نفس الترتيب، بحصة %2.2 وتداولات 23 مليار جنيه.

15 – نعيم

وحلت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الـ15 هابطة من الترتيب الـ 13 بنهاية تعاملات سبتمبر الماضى، بحصة سوقية %2.2 بقيمة 3.6 مليار جنيه، وكمية تداول 858.7 مليون ورقة مالية عبر تنفيذ 105 آلاف عملية.

ومنذ بداية العام الجارى، حلت الشركة فى المركز الخامس عشر أيضًا بحصة سوقية %2.2 وتداولات 22.9 مليار جنيه.

16 – سيجما

وبدلت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية أدوارها وجاءت فى المركز السادس عشر، بدلاً من الـ15 خلال سبتمبر الماضى، بحصة سوقية %2.1 وقيمة تداول 3.5 مليار جنيه لصالح 977.1 مليون ورقة مالية، بعدد 89.5 ألف عملية.

وخلال الفترة الأولى من العام الجارى، حلت الشركة فى المركز الـ17، بنسبة %2.1 وتداولات 22 مليار جنيه.

17 – ميراج

حافظت شركة “ميراج” لتداول الأوراق المالية على نفس الترتيب بالمركز السابع عشر للشهر الثانى، بحصة سوقية %2.1 وقيمة تداول 3.4 مليار جنيه، بعدد 122.9 ألف عملية لصالح 1.2 مليار ورقة مالية.

ومنذ يناير وحتى أكتوبر الماضيين حلت الشركة فى المركز الـ18، بحصة %1.8 بقيمة 19 مليار جنيه.

18 – إتش سي

وتراجعت شركة “إتش سي” لتداول الأوراق المالية والسندات لتأتى فى المركز الـ18 خلال أكتوبر الماضى مقارنة مع الـ 16 الشهر السابق، وهيمنت على %1.9 بقيمة تداول 3.17 مليار جنيه، لصالح 472.7 مليون ورقة مالية، بعدد 44 ألف عملية.

وخلال فترة الـ 10 شهور الأولى من العام الجارى حلت الشركة فى المركز السادس عشر بحصة %2.1 وتداولات 22.2 مليار جنيه.

19 – أرقام

وحلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز التاسع عشر مقارنة بالترتيب الـ12 بشهر سبتمبر الماضى، وحصدت حصة سوقية %1.9 وقيمة تداول بلغت 3.13 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.3 ألف عملية لصالح 171.3 مليون ورقة مالية.

ومنذ بداية العام الجارى جاءت الشركة فى المركز الـ12، بحصة %2.7 وقيمة 28 مليار جنيه.

20 – ثمار

تمكنت شركة المصرية العربية – ثمار لتداول الأوراق المالية، من الحفاظ على الترتيب الـ20 للشهر الثانى، بحصة سوقية %1.6 بقيمة تداول 2.6 مليار جنيه عبر تنفيذ 83 ألف عملية على 854.9 مليون ورقة مالية.

ومنذ يناير وحتى أكتوبر الماضيين حلت الشركة فى ذات المرتبة بهيمنة %1.5 وتداولات 15.9 مليار جنيه.