«هيرميس» و«جي بي كابيتال» تطلقان العلامة التجارية «كاف» للتأمين

قالت «المجموعة المالية هيرميس القابضة» في بيان أنه تم تغيير اسم شركة «طوكيو مارين فاميلي تكافل» إلى «كاف»، وذلك بعد الاستحواذ على 75% منها بالمشاركة مع شركة «جي بي كابيتال» خلال 2020.

وتحت إشراف فريق الإدارة الجديد الذي تم تعيينه مؤخرًا بعد إتمام عملية الاستحواذ، تسعى الشركة إلى ترسيخ تواجدها في السوق المصري وذلك عن طريق تسهيل حصول عملائها على خدمات التأمين وطرح المزيد من المنتجات والحلول الابتكارية التي تتسم بالسهولة والجودة مقابل قيمتها بحسب بيان هيرميس.

وتتطلع شركة «كاف» إلى تسهيل حصول شريحة أكبر من المصريين على خدمات التأمين، وذلك من خلال منصة واحدة صممت خصيصًا لتناسب احتياجات العملاء المختلفة.

جدير بالذكر أن العلامة التجارية لشركة «كاف» تعني باللغة العربية “كافي”أي “يكفي ويفي بالغرض”، وهو ما يعني أن الشركة ملتزمة بتلبية كل احتياجات عملائها بمجموعة من الخدمات المتكاملة من خلال منصة واحدة بها، بدون متاعب أو إجراءات روتينية معقدة وبمنتهى الشفافية والسهولة، وأنها تتعهد بأن تقدم كل ما يضمن رضا العملاء والوفاء دائماً بتطلعاتهم.

وفي هذا السياق أعرب، سهيل علي، العضو المنتدب لشركة «كاف»، عن سعادته بالإنجازات التي حققتها الشركة خلال فترة عملها القصيرة في السوق المصري، والتي ترجع إلى موهبة وقدرة وحماس الكفاءات الشابة التي ينفرد بها فريق العمل دائم النمو، وثقة العملاء في قدرات الشركة، وكذلك التزام الشركة التام نحو تحقيق هدفها الذي يتبلور حول تعزيز المردود الإيجابي لخدمات التأمين على الصالح العام ودورها في الحفاظ على صحة وثروات جميع شرائح وفئات المصريين.

وأضاف سهيل علي أن الشركة عكفت منذ انطلاق أعمال «كاف» على تحسين وتسهيل حياة المواطنين وما يتبع ذلك من المجتمعات المحيطة بهم، وذلك عبر تقديم منتجات سهلة وحلول رقمية ابتكارية.

وأكد أن الشركة سوف تواصل السعي من أجل تحقيق هدفها المتمثل في دعم مبادرة زيادة الوعي عن أهمية التأمين لتضييق الفجوة التأمينية في مصر والحد من معدلات الفقر عن طريق توفير حماية للأفراد ذو الدخل المحدود حال مواجهتهم لحدث مؤسف من خلال طرح الحلول الابتكارية التي تستند على التكنولوجيا.

ومنذ إتمام عملية الاستحواذ قبل 18 شهرًا، شهدت «كاف» نموًا استثنائيًا من 100 ألف عميل قبل الاستحواذ لتقوم الشركة حاليًا بتقديم خدمات التأمين على الحياة لحوالي 2 مليون مصري في 2022، حيث ركزت الشركة على إصدار وثائق تأمينية تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال الصغيرة وقطاع الأعمال متناهي الصغر.

وأضاف سهيل علي أن التأمين هو أحد الأدوات الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الشركة تجني ثمار الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي.

وأكد على الجهود الاستثنائية التي تبذلها الحكومة المصرية مؤخرًا لتسهيل وصول الخدمات المالية للشرائح ذات الدخل المنخفض، وإطلاق حزمة من الإصلاحات التشريعية ، والتغلب على مختلف العقبات التي تواجه القطاع، وهو ما سينعكس أثره الإيجابي على نمو أنشطة التمويل غير المصرفي خلال السنوات المقبلة.

وأعرب عن اعتزازه بأن تكون الشركة أحد الداعمين لهذه المبادرة وأن تكون جزءًا منها لزيادة الوعي بأهمية الخدمات وسد الفجوة التأمينية وهو ما سيوفر الحماية لشريحة المواطنين من ذوي الدخل المنخفض من الوقوع في الفقر.

وبالنظر إلى السجل الحافل بالنجاحات لكلٍ من «المجموعة المالية هيرميس» القابضة وشركة «جي بي كابيتال»، ستعمل «كاف» على تحقيق منظور جديد لصناعة التأمين، وهي ترتكز في ذلك على تطوير الخدمات التأمينية المدعومة بالحلول التكنولوجية المبتكرة، والمصممة بعناية لضمان سهولتها وإتاحتها لمختلف شرائح العملاء.

وبناءً على ذلك، ستقوم الشركة بتوفير هذه الحلول والمنتجات بشروط سهلة وبسيطة للوثائق التأمينية مستفيدين من العمليات الفريدة التي تتسم بالشفافية وسهولة الاستخدام.

ومن جانبه، أعرب علاء العفيفي الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن سعادته بالتعاون القوي الذي يربط بين «المجموعة المالية هيرميس القابضة» و«جي بي كابيتال» من خلال شركة «كاف».

وأكد على التزام الشركة بوضع وتنفيذ مجموعة من الخطط الاستراتيجية الطموحة من أجل اغتنام فرص النمو الواعدة التي يطرحها السوق المصري، حيث تتمكن المجموعة من جني ثمار التعاون الإيجابي بين الشركات التابعة لها من خلال خلق التضافر والتكامل بين جميع الشركات.

وأضاف العفيفي أن الشركة تتطلع إلى الاستفادة من هذه الاستراتيجية على صعيد طرح باقة من الخدمات والمنتجات الشاملة لتغطية مختلف احتياجات العملاء، علمًا بأن الشركة تُسخر كل قدراتها من أجل تحقيق النمو المنشود على المدى القريب فضلًا عن تعظيم العائد المستدام على كل الأطراف ذات العلاقة.

ومن ناحية أخرى، قامت المجموعة المالية هيرميس القابضة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي عام 2015، والذي يتولى إدارة العديد من أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك من خلال شركاته التابعة مثل «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» للتأجير التمويلي والتخصيم، وشركة «تنمية» لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وشركة «ڤاليو» لخدمات الشراء الأن والدفع لاحقاً، وشركة «بداية» للتمويل العقاري، وشركة «بيتابس مصر» لتوفير حلول المدفوعات الرقمية، وألان شركة «كاف» للتأمين.

وعلق على عملية الاستحواذ، منصور قباني رئيس مجلس إدارة شركة جي بي كابيتال التي تنتمي الى شركة «جي بي أوتو»، مؤكداً على التزام الشركة بمواصلة البحث عن الفرص الواعدة في السوق المصري حيث لا يزال السوق مليئًا بالفرص.

وأشاد قباني بسوق التأمين في مصر مؤكدًا أنه سيشهد نموًا كبيرًا وتوسعًا ضخمًا ووفقاً لذلك تنوي الشركة تحقيق المزيد من النمو المستدام.

وأضاف قباني أن هذه التطورات التي يشهدها السوق تتماشى مع رؤية الشركة للمستقبل حيث عملت الشركة على توسيع أعمالها وتنويعها في مجال خدمات التمويل غير المصرفي مثل التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي وخدمات الشراء الآن وادفع لاحقاً وخدمات تأجير أساطيل النقل والمدفوعات الرقمية والتخصيم والتوريق والتمويل العقاري والتأمين.