هيرميس والمجموعة المالية تتصدران تنفيذات الأفراد والمؤسسات بالبورصة منذ بداية العام

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الاوراق المالية قائمة شركات تداول الأوراق المالية المنفذة لتعاملات الافراد بالبورصة خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي، بحصة سوقية 12.5% وقيم تداول قدرها 10.40 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخه منه، أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الاوراق المالية قد احتلت المركز الاول على صعيد تعاملات المؤسسات مستحوذة على حصة سوقية قدرها 35.8% وقيم بلغت 35.69 مليار جنيه.

يشار إلى أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية قد تربعت على عرش شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة خلال الشهور الخمسة المذكورة، مستحوذة على حصة سوقية تقترب من 20%.

وسجلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية المركز الثاني بحصة 9.7%، وجاءت شركة هيرمس للوساطة في الأوراق المالية ثالثًا بحصة 8.7%.

واحتل الترتيب من الرابع حتى العاشر كل من شركات: “فاروس وبايونيرز وبلتون وأرقام ونعيم وسيجما وبرايم لتداول الأوراق المالية”، بحصص تراوحت ما بين 2.2 و5.4%.

يذكر أن مؤشرات البورصة قد شهدت تراجعات جماعية خلال شهر مايو وسط خسائر لرأس المال السوقي وضغوط بيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30ewi” الرئيسي قد انخفض بنسبة 3.2% ليسجل مستوى 10220 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.33% إلى 1159 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنحو 6.14% ليغلق عند 1872 نقطة.

وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 4%، ما يعادل نحو 23 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 548.7 مليار جنيه مقابل 571.4 مليار جنيه أنهى بها تعاملات شهر أبريل.

واختتمت البورصة تعاملات، الأحد، آخر جلسات شهر مايو، على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب.

وتوقع محللون أن تشهد السوق أداء عرضياً خلال الأسبوع الجاري عقب أداء هابط سبق فترة الإغلاق المؤقت.

ورجح عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، تحسن أداء المستثمرين بدعم ما تظهره الاتجاهات الحكومية محلياً وعالميا، مثل الاتجاه نحو رفع قيود وتدابير الإغلاق التى فرضتها جائحة كورونا.

وتوقع «عبدالقادر» تحرك البورصة الأسبوع الجارى عرضياً بشكل مائل للصعود، يتحرك معها المؤشر الثلاثينى فى نطاق 9800 و 10700 نقطة.

وقال محمد الأعصر، رئيس قطاع التحليل الفنى فى شركة أمان لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع اتجاها عرضيا للمؤشر الثلاثينى بين 9950 و 10350 نقطة، والتجارى الدولى بين 60.5 و 65 جنيها.

وتوقع محمد كمال، المدير التنفيذى لشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك المؤشر الثلاثينى عرضيا فى نطاق 10050 و 10500 نقطة.