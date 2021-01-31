هيرميس والمجموعة المالية تتصدران ترتيب شركات السمسرة في يناير

اقتنصت الشقيقتان هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، و المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية صدارة شركات السمسرة من حيث قيم التداول في يناير الماضي.

من حيث قيم التعاملات

وجاءت هيرميس في المرتبة الأولى بنسبة 12.7% من التعاملات بقيمة 5.1 مليار جنيه، تلاها بنسبة 7.9% من التداولات، بقيمة 3.22 مليار جنيه.

وفي المركز الثالث جاءت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بنصيب 7.6% من التعاملات، بقيمة 3 مليارات جنيه، ورابعا بلتون بنسبة 7.4%، بقيمة تعاملات 2.9 مليار جنيه، وخامسا بايونيرز لتداول الأوراق المالية بنسبة 7.3% من التداولات، بقيمة 2.9 مليار جنيه، وفقا لتقرير حديث صادر عن البورصة.