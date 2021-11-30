هيرميس والسعودي الفرنسي كابيتال ينفذان بيع 21% من أسهم شركة ذيب لتأجير السيارات

نفذت المجموعة المالية هيرميس، والسعودي الفرنسي كابيتال، بصفتهم مديري سجل الاكتتاب والوسطاء لشركة الفرص التنموية للتجارة، عملية بيع كامل حصة شركة الفرص التنموية للتجارة في شركة ذيب لتأجير السيارات، من خلال عملية بناء سجل الأوامر المتسارع.

وبحسب بيان صادر عن هيرميس وصل “المال” نسخه منه، بلغ إجمالي عدد الأسهم المعروضة والمباعة 9.030.000 سهم، تمثّل ما نسبته 21% من إجمالي أسهم شركة ذيب لتأجير السيارات.

وتم عرض الأسهم على مجموعة من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، وتم تنفيذها من خلال 19 صفقة متفاوضة بسعر 53 ريال سعودي للسهم الواحد، بحيث بلغت قيمة الصفقة ما يعادل 478.590.000 ريال سعودي.

وبعد الانتهاء من عملية البيع، زادت نسبة الأسهم الحرة من إجمالي الأسهم في ذيب إلى 63.45٪، بينما يحتفظ المساهمون الكبار الآخرون بنسبة 36.55٪ المتبقية.

أعرب سلام الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال، عن سعادته بإتمام الصفقة قائلاً: “بعد قيادة الاكتتاب العام الأولي لشركة ذيب في شهر مارس من هذا العام والنجاح الباهر للطرح، يسعدنا اليوم أن نعلن عن التنفيذ الناجح والسلس لهذه الصفقة، والتي تجلى من خلالها قدرات مديري سجل الاكتتاب في تنفيذ صفقات أسهم ضخمة في غضون فترة زمنية قصيرة”.

أضاف: “تجلى أيضاً من خلال هذه الصفقة كفاءة عمليات بناء سجلات الأوامر المتسارعة كآلية عالية الاعتماد لتخارج المستثمرين المؤسسيين الراغبين في إعادة تخصيص ثرواتهم في ظل التطور المستمر في أسواق رأس المال. نشكر جميع من ساهم في نجاح الصفقة على دعمهم”

وفي هذا السياق، أعرب محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بمواصلة المجموعة رحلتها مع شركة ذيب لتأجير السيارات ومساهميها، بعد أن ساعدتها في الطرح الأولي لها في وقت سابق في عام 2021. وهذه الصفقة لا تسلط الضوء فحسب على قوة الشركة، ولكن أيضاً على أسواق رأس المال السعودية.