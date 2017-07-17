هيرميس والتجاري الدولي يدفعان البورصة نحو قمة تاريخية

مصطفى طلعت:حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30" قمة تاريخية جديدة، بنهاية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، مدعوما بالتداولات القوية على عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية "هيرميس" القابضة.وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 13956 نقطة، وه

مصطفى طلعت:

حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “egx30” قمة تاريخية جديدة، بنهاية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، مدعوما بالتداولات القوية على عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية “هيرميس” القابضة.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 13956 نقطة، وهو أعلى مستوى وصل اليه المؤشر في تاريخه، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.75% ليصل إلى 679 نقطة، وامتد التراجع إلى المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.09% عند مستوى 1569 نقطة.

وارتفع سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر على المؤشر بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 88.3 جنيه بتداولات بلغت 125.7 مليون جنيه، كما صعد سهم المجموعة المالية هيرميس المالية القابضة بنحو 2.1%، إلى مستوى 23.8 جنيها وبتداولات 76.5 مليون جنيه، لتتسحوذ تداولات السهمين على نحو ربع تداولات السوق الإجمالية البالغة 880 مليون جنيه.