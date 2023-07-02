«هيرميس» و«التجاري الدولي» تُهيمنان على 17.2% من تعاملات السمسرة منذ بداية 2023

هيمنت شركتا “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” و “التجاري الدولي” على نحو 17.2% من تعاملات شركات السمسرة في البورصة المصرية في فترة الـ6 شهور الأولى من 2023.

وجاءت “هيرميس للوساطة” في الصدارة بحصة سوقية 9.6% بقيمة تداولات 53.3 مليار جنيه، تلتها “التجاري الدولي” في الوصافة بالمرتبة الثانية بحصة سوقية 7.6% وبقيمة تداول 42.2 مليار جنيه.

ثم في المركز الثالث جاءت شركة “إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية” بحصة سوقية 7.3% وبقيمة تداول 40.3 مليار جنيه .

تجدر الإشارة إلي أن الـ3 شركات سالفة الذكر تمكنت من حصد نفس المراكز على صعيد تعاملات شهر يونيو الماضي فقط، إذ تصدرت شركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية”، تعاملات السمسرة مستحوذة على 9.3% بقيمة تداولات 8.9 مليار جنيه.

فيما جاءت “التجاري الدولي” وصيفًا في المركز الثاني بحصة سوقية 8% بقيمة تداول 7.6 مليار جنيه، تلتها “إي إف جي هيرميس الدولية” في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 7.2% وقيمة تداول 6.8 مليار جنيه.