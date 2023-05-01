«هيرميس» و«الأهلى فاروس» يُهيمنان على 22% من تعاملات السمسرة في البورصة أبريل الماضي

هيمنت شركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” و “الأهلى فاروس” على نحو 22% من تنفيذات شركات السمسرة في البورصة المصرية خلال شهر أبريل الماضي بقيمة 7 و 6.9 مليار جنيه على التوالي لكلا منهما .

وفي المركز الثالث حلت شركة “التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية” بحصة سوقية 7.2% ثم “إي إف جي للسمسرة” بنحو 5% ثم شركة “مباشر” بنسبة 3.9% .

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات أمس الأحد أخر جلسة تداول في أبريل، على تراجع جماعي بعد أن فقدت كافة مكاسبها على مدار الجلسة.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.73%، ليغلق عند مستوى 17667 نقطة، وذلك بعدما تجاوز مستوى 18000 نقطة في بداية التعاملات كأعلى مستوى له منذ 5 سنوات.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.78% عند مستوى 3051 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.91%، عند 4631 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الاسهم 2.89 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 9 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 139 مليار جنيه، مقابل تريليون و 148 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.