«هيرميس» مديرا لطرح سندات توريق «الأولى» للتمويل العقارى

حصلت المجموعة المالية هيرميس على حق إدارة طرح سندات توريق لصالح شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» بحصيلة متوقعة 650 مليون جنيه.

وقالت مصادر مقربة من الملف إن «هيرميس» ستتولى إدارة وترويج الطرح المرتقب، فيما سيكون هناك دور ثانوى لشركة «التعمير للتوريق» فى الإصدار.

وكشفت «المال» سابقا أن «الأولى» تفاضل بين 3 عروض مقدمة من «هيرميس» والأهلى فاروس المالية والمصرية لإعادة التمويل العقارى «EMRC» لاختيار واحد منها لتولى مهام إدارة طرحها المرتقب لسندات التوريق خلال العام الجارى.

وأوضحت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن المحفظة العقارية المحالة للتوريق من جانب «الأولى» تبلغ 950 مليون جنيه، وسيتم ترويجها لدى البنوك والمؤسسات المالية المهتمة، للحصول على سيولة بنحو 650 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن «الأولى» تتبنى خطة طموح لإصدار سندات توريق فى السوق المحلية، تبدأها بـ 1.4 مليار جنيه فى العام الجارى، على أن يتوالى الإصدار لمحفظة بنحو 6 مليارات.

ولفتت إلى أن مكتب الدرينى للاستشارات القانونية سيتولى مهام المستشار القانونى للطرح، كما ستقوم شركة «ميريس» المالية بإعداد دراسة التصنيف الائتمانى للسندات.

و«سندات التوريق» هى أوراق مالية للتداول فى حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويحق للشركة المصدرة الحصول على قيمتها على الفور، مما يتيح لها توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.

وأكدت المصادر أن «الأولى» اتجهت لإصدار سندات توريق لتحقيق عدة أهداف، منها تقليل تركيزها على العملاء فى تحصيل الإيرادات، وتنويع تمويلاتها، والاستفادة من السوق الثانوية لأدوات التمويل، علاوة على استغلال الطفرة الحالية والاهتمام الاستثمارى بسندات التوريق فى السوق المحلية. وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن «الرقابة المالية» سجل إجمالى قيم إصدارات سندات التوريق منذ بداية العام الجارى نحو 36 مليار جنيه.