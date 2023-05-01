«هيرميس للوساطة» تُهيمن على صدارة شركات السمسرة في البورصة منذ بداية 2023

هيمنت شركة “هيرميس للوساطة” على صدارة ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات شهر أبريل بحصة سوقية 10% وقيمة تداولات 3.1 مليار جنيه .

وفي المركز الثاني حلت شقيقتها “إي إف جي هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” بحصة سوقية 8.4% وقيمة تداول سجلت 29 مليار جنيه، تلاها شركة “التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية” لتكمل المثلث الذهبي بحصة سوقية 7.1% وتداولات 24.5 مليار جنيه .

ورابعًا جاءت شركة “الأولى فاروس لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية سجلت 5.1% وقيمة تداول 17.6 مليار جنيه، فيما هيمنت “بايونيرز لتداول الأوراق المالية” على المرتبة الخامسة بحصة 4.1% وتداولات 14.2 مليار جنيه.