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«هيرميس للوساطة» تُهيمن على صدارة شركات السمسرة في البورصة منذ بداية 2023

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شقيقتها تحتل الوصافة

«هيرميس للوساطة» تُهيمن على صدارة شركات السمسرة في البورصة منذ بداية 2023
أسماء السيد

أسماء السيد

8:55 ص, الأثنين, 1 مايو 23

هيمنت شركة “هيرميس للوساطة” على صدارة ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات شهر أبريل بحصة سوقية 10% وقيمة تداولات 3.1 مليار جنيه .

وفي المركز الثاني حلت شقيقتها “إي إف جي هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” بحصة سوقية 8.4% وقيمة تداول سجلت 29 مليار جنيه، تلاها شركة “التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية” لتكمل المثلث الذهبي بحصة سوقية 7.1% وتداولات 24.5 مليار جنيه .

ورابعًا جاءت شركة “الأولى فاروس لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية سجلت 5.1% وقيمة تداول 17.6 مليار جنيه، فيما هيمنت “بايونيرز لتداول الأوراق المالية” على المرتبة الخامسة بحصة 4.1% وتداولات 14.2 مليار جنيه.

أسماء السيد

أسماء السيد

8:55 ص, الأثنين, 1 مايو 23