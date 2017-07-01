هيرميس للوساطة تسيطر على تداولات داخل المقصورة بالنصف الأول

منى عبدالباري
تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، شركات الوساطة من حيث قيمة التداولات بسوق داخل المقصورة، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بتداولات قيمتها 39 مليار جنيه، وحصة سوقية 13.19%، بحسب الترتيب نصف السنوي لشركات السمسمرة الصادر عن البورصة.
وجاءت الوصيفة في قيم التداولات شقيقتها المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بقيم تداول 33 مليار جنيه، وحصة سوقية 11.13%.
ومن المركز الثالث وحتى الخامس جاءت شركات التجاري الدولي للسمسمرة بقيمة تداولات 26 مليار جنيه، وحصة سوقية 8.74%، وبلتون لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 4.7%، وقيم تداولات 14 مليار جنيه، وإتش سي لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 4.7% وقيم تداولات 14 مليار جنيه.