هيرميس للوساطة تتصدر شركات السمسرة في تداولات البورصة المصرية الأحد (جراف)

تصدرت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية شركات السمسرة من حيث قيمة التداول بجلسة الأحد بالبورصة المصرية، بتعاملات 458 مليون جنيه، بواقع 11.4% من التداولات.

وسجل حجم تعاملات “هيرميس” أمس 115 مليون ورقة مالية، تم تداولها عبر 11.435 ألف عملية منفذة.

وجاء في المركز الثاني مباشرة شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية بتعاملات 420 مليون جنيه، بنسبة 10.4% من إجمالي التداولات، تلاها ثالثا مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بواقع 8.9% من التداولات، بقيمة 356.5 مليون جنيه.

ورابعا جاءت التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بحصة 7.4% من التعاملات، بقيمة 299 مليون جنيه، ثم خامسا عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 7.3% من التعاملات بقيمة 291 مليون جنيه.

وهيمنت تعاملات أوراق الدخل الثابت (أذون/ سندات) على 93.68% من تداولات البورصة المصرية الأحد أولى جلسات الأسبوع، بينما كان نصيب الأسهم 6.32% فقط من تعاملات داخل المقصورة.

وبلغ إجمالي تعاملات البورصة المصرية أمس الأحد 42.7 مليار جنيه، من خلال عدد 697 مليون ورقة مالية، عبر 97 ألف عملية منفذة، مقارنة بتعاملات 7.1 مليار جنيه، عبر التداول على 795 مليون ورقة مالية عبر 113 ألف عملية.

وارتفع رأس المال السوقي بتعاملات الأحد بما نسبته 2.38%، ليغلق عند مستوى 1.508 تريليون جنيه، رابحا 35 مليار جنيه، مقارنة بإغلاق 1.473 تريليون جنيه بالتعاملات السابقة.

وأنهت البورصة تعاملاتها الأحد على صعود جماعي للمؤشرات بمعدلات ملحوظة، حيث ارتفع المؤشر الرئيس للسوق egx30 بنسبة 2.37%، مغلقا عند 22128 نقطة، ومؤشر egx70 ewi متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.68%، مغلقا عند 4063 نقطة، ومؤشر egx100 ewi الأوسع نطاقا بنسبة 3.51%، مغلقا عند 6154 نقطة.