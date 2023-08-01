«هيرميس للوساطة» تتصدر تعاملات السمسرة في البورصة المصرية يوليو الماضي

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية عن شهر يوليو الماضي بحصة سوقية 18.3% وقيمة تداولات 13.3 مليار جنيه.

في حين حلت شقيقتها “إي إف جي للسمسرة في الأوراق المالية” في الوصافة بحصة سوقية 9.6% وتداولات 7 مليارات جنيه، وثالثًا جاءت “التجاري الدولي” بحصة سوقية 6.1% وتداولات 4.4 مليار جنيه.

وكان المركز الثالث من نصيب “مباشر لتداول الأوراق المالية” بقيمة تداولات 2.9 مليار جنيه وحصة سوقية 4%، ثم “بلتون لتداول الأوراق المالية” بنسبة 3.9% وتداولات 2.8 مليار جنيه.

وكانت البورصة المصرية أنهت تعاملات أمس الإثنين آخر جلسات شهر يوليو الماضي على صعود جماعي للمؤشرات بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.24%، ليغلق عند مستوى 17595 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.37%، عند مستوى 3530 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقًا EGX100، بنحو 0.49%، عند 5217 نقطة.