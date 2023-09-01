«هيرميس للوساطة» تتربع على عرش السمسرة بنهاية أغسطس الماضي

احتلت شركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية”، صدارة ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية خلال شهر اغسطس الماضي بحصة سوقية 9.9% وتنفيذات 11.6 مليار جنيه .



في حين حلت في الوصافة، شقيقتها “إي إف جي هيرميس الدولية” بحصة سوقية 6.1% وتداولات 7.1 مليار جنيه، تلاها شركة التجاري الدولي بحصة سوقية 5.6% وتنفيذات 6.6 مليار جنيه .



وفي المركز الرابع جاءت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، تلاها ثاندر في الترتيب الخامس .

تجدر الإشارة إلي أن مؤشرات البورصة المصرية كانت قد استهلت تعاملات جلسة الخميس الماضي أخر جلسات شهر اغسطس الماضي على تباين في التعاملات الصباحية، وسط توجهات شرائية للمستثمرين المصريين والعرب.



وحينها هبط مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.13%، عند مستوى 18793 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.42%، عند مستوى 3828 نقطة، وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا “EGX100” بنحو 0.3%، عند 5602 نقطة .

