«هيرميس للوساطة» تتربع على رأس أعلى 20 شركة وساطة من حيث قيمة التداولات

تربعت شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية» كأعلى شركة الوساطة من حيث قيمة التداول خلال جلسة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بقيمة إجمالية 470.3 مليون جنيه بحصة سوقية 16.2%.
وسجلت “التجاري الدولي للسمسرة” المركز الثاني بقيمة 239.74 مليون جنيه وبحصة سوقية 8.3%، تليها “مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات” بـ 207.99 مليون جنيه بحصة 7.2%، ثم “أسطول” بقيمة 202.47 مليون جنيه وبحصة 7%.
وجاءت “إي إف جي هيرميس الدولية” في المركز الخامس بقيمة 179.56 مليون جنيه وبحصة 6.2% ثم “بايونيرز” في المركز السادس بـ 166 مليون جنيه بنسبة 5.7% تليها عربية أون لاين بـ 155.6 مليون جنيه بحصة 5.4% ثم تايكون بـ 154.17 مليون جنيه.
وحلت ثاندر في المركز التاسع بقيمة بقيمة 146.06 مليون جنيه بحصة 5% ثم أرقام بقيمة 127.6 مليون جنيه وبحصة سوقية 4.4%.