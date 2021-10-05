«هيرميس» للحلول التمويلية توقع اتفاقية تأجير بقيمة 750 مليون جنيه مع مصر إيطاليا

أعلنت المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، عن توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه مع شركة «مصر إيطاليا العقارية» بهدف إعادة تمويل مشروعها الرائد «مول جاردن 8» التجاري.

ويقع مشروع «مول جاردن 8» في القاهرة الجديدة، ويضم مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في مجال تجارة التجزئة وسلسلة من المطاعم، على مساحة 47 ألف متر مربع.

وقال طلال العياط، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، إن الشراكة الاستراتيجية مع أبرز الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري مثل مصر إيطاليا تمثل أهم المحاور الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة.

وأشار العياط إلى أن قطاع العقارات التجارية يواصل الاستفادة من معدلات الطلب المرتفعة في ضوء النمو الملحوظ الذي يشهده سوق تجارة التجزئة المصري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل فرصة جيدة للتوسع بمحفظة الشركة،وفقا لبيان حصلت المال على نسخة منه اليوم الثلاثاء.

من جانبه، قال محمد هاني العسال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة هيرميس تمثل جزءًا جوهريًا من خطة الشركة الهادفة إلى تحقيق أفضل عائد مع مواصلة الإدارة المثلى للأصول العقارية فائقة الجودة المتميزة بقدرتها على تحقيق القيمة على المدى الطويل.

وأكد العسال أن الاتفاقية ستسمح للشركة بضخ استثماراتها الرأسمالية في مشروعات استراتيجية جديدة من أجل تحقيق خطط النمو والتوسع التي تتبناها الشركة.

وتعد «مصر إيطاليا العقارية» من أبرز الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري بالسوق المصري، وتعمل فى مجال تطوير أفخر العقارات السكنية والتجارية والفندقية والترفيهية.

وتضم أعمال الشركة مشروعات البوسكو العاصمة الادارية و البوسكو سيتي القاهارة الجديدة، وفينشي، وفينشي ستريت مول بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات لانوفا فيستا، ومول جاردن 8، ومجمع كايرو بيزنس بارك، علاوةً على مشروعات كاي سخنة، وهيلتون العين السخنة.

هيرميس للحلول التمويلية توقع اتفاقية جديدة مع «كرم للطاقة الشمسية»

«هيرميس» للحلول التمويلية توقع اتفاقية جديدة مع «كرم للطاقة الشمسية»

تأسست المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية عام 2020 تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس بهدف دمج نشاطي التخصيم والتأجير التمويل لتقديم مجموعة متكاملة من الحلول المالية للمؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأفصحت المجموعة فى 20 سبتمبر الماضى، عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة “كرم للطاقة الشمسية”، أكبر شركة تابعة للقطاع الخاص تقدم حلول الطاقة الشمسية المتكاملة.

وقالت فى بيان حصلت المال على نسخة منه آنذاك، إن هذه الاتفاقية ستتيح لها تقديم مجموعة متنوعة من خدمات التمويل للعملاء المتعاقدين مع شركة كرم للطاقة الشمسية في أركان مول.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية سوف تساهم في دعم باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها شركة كرم للطاقة الشمسية وذلك عبر التوسع في مجموعة الخدمات التي تقدمها حاليًا لعملائها في أركان مول، كما ستقوم هيرميس بتوفير خيارات تمويل صممت خصيصًا لكل عميل وفقًا لنظام التقييم سالف الذكر.

وسيقوم هذا النظام الفريد بتقييم أنماط استهلاك الكهرباء لدى العملاء بهدف تحديد الحد الائتماني المناسب لكل منهم، ثم تتولى شركة كرم للطاقة الشمسية تحصيل المستحقات لاحقًا.

وتعد شركة كرم للطاقة الشمسية إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول الطاقة الشمسية في القطاع الخاص المصري، حيث تقود دفة التحول في سوق الطاقة الشمسية وذلك عبر تقديم الحلول الابتكارية في مجموعة من القطاعات، ومن بينها قطاعات الإسكان والصناعة والزراعة والتجارة والسياحة.

وتقود الشركة حاليًا نمو القطاع بالسوق المصري، حيث تمتلك محفظة هائلة من مشروعات الطاقة الشمسية الخاصة بقدرة تربو على 31.4 ميجاوات، مستعينة بالخبرات الفنية والمالية الفريدة، وفقا لما جاء فى البيان.

وتضم الشركة تحت مظلتها حاليا، شركة كرم للمياه، وهي شركة متخصصة في الحلول الابتكارية للمياه مثل تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، كما تضم مختبر Karm للهندسة المعمارية – (KAL)، وهي شركة رائدة في مجال التصميم المعماري المستدام مع مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة.