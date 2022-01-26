بورصة وشركات

«هيرميس للحلول التمويلية» تتفاوض لاقتراض 2 مليار جنيه خلال 2022

تتعامل مع 16 بنكا محليا وأخرى خارجية
منتصر محمود 9:47 ص, الأربعاء, 26 يناير 22 9:47 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

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قال طلال العياط، الرئيس التنفيذي بالمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، إن الشركة تتفاوض مع عدد من البنوك لاقتراض 2 مليار جنيه خلال العام الجاري.

طلال العياط: حجم التسهيلات الحالية يقدر بنحو 10 مليارات

ولفت إلى أنه سيتم توجيه تلك القيمة لدعم أنشطة الشركة بالتأجير التمويلى والتخصيم، موضحًا أن حجم التسهيلات الائتمانية لديها حاليًا يبلغ حوالى 10 مليارات جنيه.

وأشار العياط، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن «المجموعة المالية هيرمس للحلول التمويلية» تتعامل مع أكثر من 16 بنكا محليا من بينها «القاهرة» و«مصر» و«التجارى الدولى»، وعدد من مؤسسات التمويل الخارجية من بينها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية – EBRD .

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وكشف أن الشركة تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه خلال العام الجاري، موضحًا أنها كانت قد أتمت توريقات بقيمة 790 مليون جنيه خلال 2021 على 3 شرائح، فيما سجل حجم التمويلات التى منحتها الشركة لعملائها حوالى 8 مليارات جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة المالية هيرميس القابضة كانت قد أعلنت خلال شهر يونيو لعام 2020 دمج شركتى التأجير التمويلى والتخصيم فى كيان جديد يقدم الخدمتين معاً، سواء للشركات الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة، تحت اسم «المجموعة المالية للحلول التمويلية»، بصافى محفظة بلغت حينها 4 مليارات جنيه.

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ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن أنشطة التمويل المالى غير المصرفى نمت بشكل كبير خلال العام الماضي، وفيما يخص التأجير التمويلى، فقد بلغت قيمة العقود ما يقارب 80 مليار جنيه فى 2021 مقارنة بحوالى 60 مليار جنيه فى 2020، بزيادة قدرها %36 تقريبا.

 أما نشاط التخصيم فقد سجل أيضاً ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد على 20 مليار جنيه فى 2021 مقارنة بحوالى 11 مليار جنيه خلال عام 2020، محققًا زيادة قدرها %80.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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