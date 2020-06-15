«هيرميس فاينانس»: ندرس اختراق التأمين على الممتلكات

كشف وليد حسونة الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية فاينانس – ذراع التمويل غير المصرفي للمجموعة المالية هيرميس- أن المجموعة تدرس حاليا الدخول فى مجال التأمين على الممتلكات، وأن نتيجة هذه الدراسة ستتضح عقب إتمام الاستحواذ على طوكيو مارين لخدمات التأمين على الحياة.

حسونة: التوصل لقرار بعد الاستحواذ على طوكيو مارين لتأمينات الحياة

وأشار حسونة إلى أن هيرميس فاينانس ستتم عملية الاستحواذ على طوكيو مارين مصر فاملى تكافل المتخصصة فى خدمات التأمين على الحياة خلال الربع الثانى من العام الحالى، ويتم إطلاقها في الشكل الجديد في الربع الثالث، وذلك خلال مؤتمر عقدته المجموعة اليوم عبر تطبيق “زووم”.

وكانت المجموعة المالية هيرميس فاينانس وشركة جي بي أوتو،/قد أعلنتا فى ديسمبر الماضى توقيع اتفاقية شراء نهائية لحصة 75% من شركة “طوكيو مارين مصر فاملى تكافل” المتخصصة في خدمات التأمين على الحياة.

وتابع حسونة، أيضا انتهت المجموعة من تعيين الهيكل الإداري لتابعتها بداية للتمويل العقارى، ويبدأ النشاط في الربع الثالث أيضا، كما ستقدم الشركة على رخصة التمويل الاستهلاكى.

وتم خلال المؤتمر الإعلان عن دمج كياني التخصيم والتأجير التمويلي التابعتين للمجموعة في كيان واحد تحت اسم “المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية” برأس مال 460 مليون جنيه.