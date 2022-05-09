«هيرميس» ضمن قائمة الشركات الأفريقية الأسرع نمواً خلال عام 2022

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس القابضة – البنك الشامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن قيام صحيفة فاينانشيال تايمز وشركة Statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق باختيارها ضمن قائمة أسرع الشركات الأفريقية نموًا خلال عام 2022.

وتتضمن هذه القائمة السنوية الشركات الأكثر ابتكارًا حول العالم بما في ذلك دول أوروبا والأمريكتين. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيه الصحيفة بإجراء تصنيف سنوي لأسرع الشركات نموًا في قارة أفريقيا، استنادًا إلى معدل النمو السنوي للإيرادات خلال الفترة ما بين عامي 2017 و2020.

وتعد الشركة واحدة من بين 10 مؤسسات مالية في أفريقيا مدرجة في هذا التصنيف السنوي، كما احتلت المرتبة 55 من بين أسرع الشركات نموًا في قارة أفريقيا. وفي السوق المصري، احتلت الشركة المرتبة الرابعة بين أكثر الشركات نموًا وكانت المؤسسة المالية المصرية الوحيدة التي تم إدراجها ضمن هذه القائمة.

وفي هذا السياق أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بأن ذلك التصنيف يعد بمثابة شهادة على المرونة في التطور التي تنفرد بها الشركة كواحدة من أبرز المؤسسات المتخصصة في مجال الخدمات المالية في خلق المبادرات ذات المردود الإيجابي.

مشيرًا إلى أنه يعكس قدرة الشركة على تنمية أعمالها عبر توفير العديد من الحلول المالية والفرص الاستثمارية التي تساهم في تعزيز النمو وتعظيم القيمة المستدامة لجميع الأطراف ذات العلاقة على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي التصنيف للمجموعة المالية هيرميس القابضة على خلفية حقبة من الإنجازات المتعددة والتي تتمثل في الأداء الاستثنائي الذي شهدته عملياتها بقطاعات الترويج وتغطية الاكتتاب، والوساطة في الأوراق المالية، والاستثمار المباشر وإدارة الأصول، بالإضافة إلى منصة المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFI) التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات بمختلف أحجامها.

ففي قارة أفريقيا، واصل قطاع الوساطة في الأوراق المالية الحفاظ على صدارة ترتيب شركات الوساطة في السوق المصري، كما احتل المركز الأول في كينيا بنهاية عام 2021، وبحصة سوقية قدرها 60.8٪، والمركز الرابع في نيجيريا بحصة سوقية تبلغ 5.7٪.

كما نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام 41 صفقة خلال عام 2021 بقيمة إجمالية تجاوزت 7.9 مليار دولار، تتنوع ما بين صفقات بأسواق الأسهم وترتيب وإصدار الدين ودمج واستحواذ.

وقد حصدت المجموعة المالية هيرميس القابضة مؤخرًا عددًا من الجوائز التقديرية في أسواق أفريقيا، ومن بينها “أفضل مؤسسة في إدارة صفقات أسواق الدين بأفريقيا” مؤسسة «جلوبال فاينانس»، و”أفضل شركة في خدمات الوساطة في الأوراق المالية” من Africa Global Funds، و”أفضل شركة وساطة في مصر وكينيا” من EMEA Finance في عام 2021. وفي مصر، حصدت الشركة جوائز منها، “أفضل بنك استثمار في مصر” من EMEA Finance، وجائزة “أفضل بنك استثماري في مصر” من Asiamoney.

ويأتي على رأس هذه الجوائز اختيار مجلة Gulf Business للرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة ضمن أقوى 100 شخصية عربية خلال عام 2022.

ومن ناحية أخرى، يعد استحواذ المجموعة المالية هيرميس القابضة على حصة الأغلبية في بنك الاستثمار العربي في عام 2021 بمثابة أحد الخطوات الاستراتيجية نحو الدخول في قطاع الخدمات المصرفية الواعد في السوق المصري، التي ساهمت في تمهيد الطريق للتحول إلى بنك شامل.