هيرميس: صفقة فودافون «بي- مصاري» استفادة متبادلة لجميع الأطراف

قال عمر ماهر، محلل قطاع الاتصالات في بنك استثمار هيرميس، إن صفقة فودافون (بي-مصاري) ستحقق حال تنفيذها استفادة متبادلة لجميع الأطراف.

و أعلنت «فودافون مصر» مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية؛ للاستحواذ على 20% فى كلٍّ من تابعتيها؛ مصاري، وبى للدفع الإلكتروني، من خلال زيادة رأسمال الشركتين بالقيمة الاسمية، ومن المتوقع إتمام الفحص النافى للجهالة للشركة خلال 3 أشهر.

وأشار ماهر إلى استفادة شركتى مصارى وبى من الصفقة عبر زيادة رأس المال، وضخ استثمارات جديدة للتوسع فى الخدمات والعمليات التشغيلية، فضلًا عن خبرة «فوادفون» العالمية فى القطاع، مثلًا من خلال مساهمتها غير المباشرة فى شركة سفاريكوم الكينية، والتى تعد من أنجح شركات المحمول فى العالم بمجال تقديم الخدمات المالية عبر المحمول.

وتابع، فى المقابل ستستفيد «فودافون مصر» من التكنولوجيا الحديثة التى تطبقها شركتا بى ومصارى فى مجال الدفع الإلكترونى بمصر.

وأوضح أن اتجاه «فودافون» للتركيز على قطاع التكنولوجيا المالية أمر طبيعي؛ نظرًا لجاذبية هذا القطاع، وهي خطوة ليست مفاجئة؛ حيث إن الاتجاه السائد حاليًّا التحول نحو المدفوعات الإلكترونية، وهو ما يؤكده اتجاه عدد من شركات الاتصالات مؤخرًا لعقد شراكات مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، ذلك أن قطاع المدفوعات الإلكترونية ما زالت لديه فرص قوية للنمو، مع وجود نسبة كبيرة من الشعب تصل إلى 70% لا تمتلك حسابات بنكية، ومن ثم هناك حاجة قوية للمدفوعات الإلكترونية.