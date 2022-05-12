هيرميس: دخول أمازون في فاليو مرهون بعدة حالات أبرزها الطرح في البورصة

أعلن المجموعة المالية هيرميس توقيع اتفاقا تجاريا مع شركة أمازون (Amazon) يتيح للأخيرة شراء شهادات إيداع دولية بقيمة 10 ملايين دولار فى إطار اتفاق تجارى مع شركة فاليو للتمويل الاستهلاكى التابعة.

وقالت هيرميس فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس إن هذا الاتفاق يمنح شركة أمازون (Amazon) حق شراء اختيارى لشهادات إيداع دولية قابلة للاستبدال بحصة أسهم فى شركة فاليو فيما بعد.

وتبلغ قيمة الحصة القابلة للاستبدال فى شركة فاليو للتمويل الاستهلاكى حوالى 4.25% من إجمالى رأسمالها،وفقا لتقييم حالى يقدر قيمة الشركة ككل بنحو 235 مليون دولار .

وتأتى الاتفاقية فى إطار اتفاق تجارى أوسع جرى توقيعه بالتوازى بين فاليو و أمازون يجرى بموجبه استخدام فاليو للموقع الإلكترونى لأمازون عبر اتاحة بعض أدوات التمويل الاستهلاكى الخاصة بها للمستهلكين المؤهلين على الموقع .(جرى توقيع الاتفاقتين بتاريخ 12 مايو 2022).

هيرميس: أمازون لها الحق في شراء شهادات إيداع دولية قابلة للاستبدال بحصة أسهم فى فاليو

ونوهت هيرميس إلى أن خيار استبدال أمازون (Amazon) لشهادات الإيداع بحصة فى فاليو سيكون متاحا أمامها فى حالة تفكير فاليو فى بيع أسهم أو طرح حصة فى البورصة أو استثمار مستقل من مستثمرين آخرين،وفقا للإفصاح.

وتمكنت شركة «ڤاليو» من ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية fintech بالسوق المصري، حيث تلعب دورًا محوريًا في توفير حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً في شتى أنحاء الجمهورية.

كما تواصل سعيها إلى الدخول في عدد من الأسواق الأخرى من بينها تمويل خدمات الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والتشطيب وكذلك الأندية الرياضية وغيرها، وذلك بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا في تنمية باقة خدماتها بقطاع التجزئة.

وأطلقت فاليو عددا من المبادرات خلال الفترة الماضية مثل، برنامج “ڤاليو فاميلي” وبرنامج ” ڤاليو معاك” لخدمة الشباب، بالإضافة إلى إبرام شراكة مع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك فى إطار خطة لتوسيع نطاق خدمات الشركة وتلبية احتياجات مختلف شرائح فئات المجتمع.

وحصدت الشركة جائزة “أفضل شركة تكنولوجيا خدمات مالية” خلال فعاليات حفل توزيع جوائز Tech Innovation Awards 2021.

كما قد احتلت المرتبة الخامسة في تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن أقوى تطبيقات تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2021.