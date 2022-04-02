«هيرميس» تُهيمن على 26% من تنفيذات العرب في البورصة المصرية خلال 3 شهور

هيمنت شركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” على حوالي 26% من تنفيذات المتعاملين العرب في البورصة المصرية خلال الـ 3 شهور الأولى من العام الجاري بقيمة تداول بلغت 3.7 مليار جنيه .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد جاءت شركة “المجموعة المالية” وصيفًا لتحتل المركز الثاني بحصة سوقية 17.3% وقيمة تداول 2.4 مليار جنيه، ثم “التجاري الدولي” بحصة سوقية 11.1% وقيمة تداول 1.5 مليار جنيه .

وكانت شركة “هيرميس” قد حلت في المركز الثاني بتعاملات السمسرة الإجمالي صاعدة من الخامس خلال الربع الأخير من العام الماضي، وحققت تداولات بقيمة 16.4 مليار جنيه بحصة سوقية 10.2% على 3.2 مليار ورقة مالية.

فيما جاءت شركة “التجاري الدولي” بالمركز الثالث متراجعة من الصدارة بحصة سوقية 8.6% وتداولات 13.7 مليار جنيه على 2 مليار ورقة مالية .

وهيمن التراجع الجماعي على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك وسط خسائر لرأس المال السوقي بلغت حوالي 39 مليار جنيه .