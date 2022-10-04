«هيرميس» تُصدر توصيات شراء على أسهم 23 شركة مقيدة فى البورصة

أصدرت بحوث شركة «المجموعة المالية هيرميس القابضة» توصيات شراء على 23 شركة مقيدة فى البورصة المصرية، وسط نظرة إيجابية لمعدلات الربحية والإيرادات بنهاية العام الجارى 2022.

وضمت القائمة شريحة مختلفة من القطاعات، من بينها البنوك والأغذية والمشروبات والعقارات والأسمنت، إلى جانب الأسمدة والكيماويات.

بالم هيلز ومجموعة طلعت مصطفى يمثلون «العقارى» و«سيرا» فى التعليم

وجاء البنك التجارى الدولى على رأس قائمة الأسهم المختارة، إلى جانب إيديتا للصناعات الغذائية وعبور لاند، وبنك أبو ظبى الإسلامى – مصر، والعربية للأسمنت، و«القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – سيرا»، وأيضًا بنك كريدى أجريكول.

أبو قير للأسمدة

بداية على صعيد شركة أبو قير للأسمدة، قالت «هيرميس» إنها تعتبر واحدة من أكبر منتجى الأسمدة النيتروجينية فى مصر، بسعة تصل إلى 2.3 مليون طن سنويًّا، وهى بمثابة مصنع متكامل، كونها تقوم بتصنيع العديد من المنتجات الأخرى كاليوريا والأمونيا ونترات الأمونيوم.

ولفتت إلى أن الشركة لديها مجموعة من المشاريع تحت الإنشاء حاليًّا، من بينها التوسعة الخاصة بمصنع «أبو قير 3».

ورجحت «هيرميس» أن تستفيد أبو قير من النمو المتوقع خلال الفترات المقبلة، مع التوقع بوصول سعر طن اليوريا إلى 700 دولار خلال 2023، على أن تنخفض إلى 488 دولارًا للطن خلال 2024.

وأشارات إلى أن انخفاض أسعار البيع أو أى زيادة فى سعر الغاز الطبيعى بمثابة أبرز التحديات بالنسبة لشركة «أبو قير».

وتوقعت أن تحقق الشركة إيرادات بقيمة 19.9 مليار جنيه، وأرباح قبل خصم الإهلاك والاستهلاك – EBITDA بواقع 12.2 مليار جنيه، وصافى دخل عند 10.9 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالي 2022 – 2023 .

فيما أوصت بشراء السهم فى البورصة المصرية، وحددت السعر المستهدف عند 33.5 جنيه.

أبو ظبى الإسلامى – مصر

وعلى صعيد سهم بنك أبو ظبى الإسلامى – مصر، قالت إنه عمل خلال السنوات القليلة الماضية على زيادة قيمة قروضه فوق متوسط القطاع.

ولفتت إلى أن المخاطر المتوقعة بالنسبة للبنك هى أن يكون هناك انخفاض فى هوامش الفائدة خلال فترة التنبؤ بسبب المنافسة القوية على أسعار الإقراض والودائع؛ ونقص من الانتعاش فى طلب إقراض الشركات خلال العامين المقبلين.

وأوصت بشراء السهم فى البورصة المصرية، وحددت السعر المستهدف عند 16.80 جنيه.

وتوقعت أن يُحقق البنك صافى إيرادات الفوائد بقيمة 4 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، وصافى دخل بواقع 1.6 مليار جنيه.

العربية للأسمنت

وعلى صعيد شركة العربية للأسمنت قال «هيرميس» إنها تعتبر واحدة من أكبر مصنعى الأسمنت فى السوق المصرية، بطاقة إنتاجية تُقدر بواقع 4.2 مليون طن سنويًّا من الكلنكر، وحوالى 5 ملايين طن من الأسمنت.

«العربية للأسمنت» الوحيدة من النشاط بربحية متوقعة عند 360 مليون جنيه

ولفتت إلى أن الحصة سوقية تصل %6 من سوق الأسمنت فى مصر، بدعم من تركيزها على المناطق صاحبة الطلب المرتفع مثل القاهرة الكبرى والدلتا، بالإضافة إلى امتلاك الشركة أسطولًا للتوزيع.

وأوضحت «هيرميس» أن تحول الشركة من العمل بالغاز الطبيعى إلى الفحم ساهم فى خفض الطاقة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أصدرت قرارًا فى يوليو لعام 2021 للعمل بنظام الحصص، ووضع حد أقصى لإنتاج الشركات، وحددتهُ فى اغسطس من العام الجارى.

وأضافت أن الأسعار شهدت بالفعل انتعاشًا هائلاً خلال العام الماضى، ومن المتوقع أن يستمر.

ورجحت أن تحقق الشركة ربحية بقيمة 360 مليون نهاية العام، وإيرادات بواقع 4.3 مليار جنيه، مع توصية بالشراء على السهم فى البورصة المصرية بسعر مستهدف عند 7.90 جنيه.

البنك التجارى الدولي

وعلى صعيد البنك التجارى الدولى رجحت أن تُسجل ربحية البنك نموًا سنويًّا بنسبة تتراوح بين 18 : %20 مدفوعة بنمو الائتمان، معتبرة أنهُ واحدًا من أكبر بنوك القطاع المصرفى الخاص فى مصر.

حددت سعر مستهدف لـ«التجارى الدولى» عند 60.3 جنيه و 16.80 لأبو ظبى الإسلامى مصر

وقالت إن البنك يهيمن على حصة سوقية بواقع %6 من حيث معدلات الإقراض، والتى اعتبرتها غير كبيرة نسبيًّا فى ظل هيمنة الـ3 بنوك الحكومية الكبرى على %50 من أصول القطاع.

وأوصت بشراء السهم فى البورصة المصرية، ورجحت أن يُحقق صافى إيرادات من الفوائد بقيمة 29.6 مليار جنيه نهاية 2022، وأرباح بواقع 14.2 مليار جنيه.

وقالت إن التحديات المستقبلية بالنسبة لهُ والتى من الممكن حدوثها تتمثل فى الافتقار إلى الانتعاش فى طلب إقراض الشركات، وأن يكون هناك تكاليف مخصصات أعلى من المتوقع بسبب التقلبات المحتملة للاقتصاد المصرى.

القاهرة للاستثمار – سيرا

اعتبرت «هيرميس» أن شركة «القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية –سيرا » هى أكبر مزود تعليمى متكامل فى مصر، وأوصت بشراء السهم فى البورصة المصرية، وحددت سعره المستهدف عند 21.5 جنيه.

وعلى صعيد توقعات الربحية رجحت «هيرميس» أن تُحقق الشركة أرباحًا بقيمة 348 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، وإيرادات بواقع 1.7 مليار جنيه.

ورجحت أن تنمو إيرادات الشركة لتصل إلى 2.9 مليار جنيه حتى نهاية 2024، على أن يسجل معدل الربح بنهاية العام ذاتهُ حوالى 644 مليون جنيه.

بنك كريدى أجريكول

قالت «هيرميس» إن بنك كريدى أجريكول مصر، هو ذراع مملوك بواقع %60 للكيان العالمى، مشيرة إلى أن العائد على حقوق الملكية لهُ هو الأعلى بين البنوك المصرية.

وتوقعت أن يستفيد البنك من التعافى المرجح فى معدلات القروض االسوق المصرية خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع عودة الأوضاع الاقتصادية لطبيعتها.

وأوصت بشراء السهم فى البورصة المصرية وحددت السعر المستهدف له عند 9.24 جنيه، فيما رجحت أن يُحقق أرباحًا بنهاية العام الجارى عند 1.7 مليار جنيه، وصافى عوائد للفائدة بواقع 3.4 مليار جنيه.

الصناعات الغذائية العربية – دومتي

قالت «هيرميس» إن شركة «الصناعات الغذائية العربية – دومتى» واحدة من أكبر مصنعى الأجبان البيضاء فى مصر بحصة سوقية تصل إلى %30، موضحةً أنها بدأت منذ أعوام فى تنويع منتجاتها بدخولها مجال إنتاج العصائر، إذ يستحوذ حاليًا على حوالى %10 من السوق.

احتدام المنافسة وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج والدولار أبرز مخاطر «دومتى» المستقبلية

وأوضحت أن الشركة لديها مجال واسع لتنمية أداء قطاعات الأجبان والعصائر فى ظل امتلاكها حوالى 23 خط إنتاج، مشيرة إلى أن الشركة واصلت توسعها بدخول مجال المخبوزات وأطلقت «دومتى ساندوتش» بعدد 4 خطوط إنتاج حاليًا وواحد للكرواسون.

وحددت «هيرميس» أبرز الفرص المتاحة أمام دومتى خلال الفترة المقبلة، من بينها زيادة معدلات صادراتها، وبالتالى زيادة العوائد الدولارية، وجود أى فرص استحواذ جديدة، وأيضًا تحسين التكلفة وزيادة أسعار المنتجات.

فيما قالت إن احتدام المنافسة وزيادة أسعار المدخلات الرئيسية ومخاطر العملات الأجنبية وأيضًا التقلب فى هوامش ربحية العصائر، أبرز التحديات المتوقع أن تواجه الشركة الفترة المقبلة.

وأوصت أيضًا بشراء السهم فى البورصة المصرية وحددت سعره المستهدف عند 8 جنيهات، ورجحت أن تحقق دومتى أرباحًا بنهاية العام الجارى بقيمة 166 مليون جنيه، وإيرادات عند 3.9 مليار جنيه.

الشرقية للدخان – إيسترن كومباني

وأوصت «هيرميس» أيضًا بشراء سهم شركة «الشرقية للدخان – إيسترن كومبانى» فى البورصة المصرية، بسعر مستهدف 18.5 جنيه خلال الفترة المقبلة.

ورجحت أن تحقق الشركة أرباحًا بنهاية 2022 بقيمة 5.4 مليار جنيه، وإيرادات بواقع 17.6 مليار جنيه، وخاصة أنها الشركة الاحتكارية لصناعة السجائر فى السوق المصرية، بمعدل إنتاج يصل إلى 88 مليار سيجارة سنويًا.

ولفتت إلى أن تحمل الشركات الأجنبية لغالبية التكاليف، دائمًا ما يعود بالنفع على هوامش الربحية الخاصة بشركة «الشرقية للدخان»، موضحةً أن تطلع الحكومة المصرية لإصدار ترخيص ثانى لتصنيع السجائر التقليدية والإلكتررنية قد ينهى عملية احتكار الأولى.

ورجحت «هيرمس» أن تتمكن الشرقية للدخان من تسجيل إيرادات بقيمة 17.6 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، وأرباحًا بواقع 5.4 مليار جنيه.

إيديتا للصناعات الغذائية

وضمت قائمة الشركات المختارة من جانب «هيرميس» شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» بتوصية شراء على سهمها فى البورصة المصرية وسعر مستهدف عند 15 جنيهًا.

ورجحت أن تسجل الشركة إيرادات بواقع 6 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، وأرباحًا بقيمة 507 ملايين جنيه، موضحة أن أبرز الفرص المتاحة أمام الشركة خلال الفترة المقبلة تتمثل فى زيادة الصادرات، ومزيد من التوسعات فى مجالات الأغذية الخفيفة كقطاعات البسكويت المتواجدة به فعليًّا والشوكلاته وغيرها، وطرح مزيج أفضل من المنتجات.

وجاءت أبرز التحديات التى ذكرتها «هيرميس» عن شركة «إيديتا» فى أن يكون لديها صعوبة فى رفع الأسعار، وأيضًا مواصلة ارتفاع التكاليف للمواد الخام، وأيضًا احتمالات مزيد من الزيادة فى ضريبة الدمغة على المنتجات الخفيفة، إلى جانب مخاطر العملات الأجنبية وفقدان المنافسة فى السوق المحلية.

القابضة المصرية الكويتية

وجاءت أيضًا شركة القابضة المصرية الكويتية ضمن قائمة الأسهم المختارة بتوصية شراء للسهم فى البورصة المصرية بسعر مستهدف 2 دولار.

ولفتت «هيرميس» إلى أن الشركة نمت منذ تأسيسها بشكل جعلها واحدة من أكبر الشركات القابضة المدرجة فى مصر، مشيرة إلى أنها تمتلك محفظة أصول واسعه فى مختلف القطاعات.

فيما اعتبرت «هيرميس» أن استثمار الشركة فى قطاع الأسمدة والمواد الكيماوية والمرافق من خلال شركتها التابعة هما محركات القيمة الأساسية بالنسبة لها.

وتوقعت أن تُحقق الشركة إيرادات بقيمة 946 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، وأرباح بنحو 295 مليون جنيه.

السويدى إليكتريك

وأوصت «هيرميس» بشراء سهم شركة «السويدى إليكتريك أيضًا فى البورصة المصرية وحددت سعره المستهدف عند 18.5 جنيه.

وأوضحت أن نموذج الأعمال المتنوع من حيث الإنتاج وتواجدها الواسع فى العديد من الأسواق ساعد شركة «السويدى إليكتريك» فى التغلب على العديد من الأزمات وضعف الطلب الذى قد تواجهه الأسواق.

وأضافت أنهُ مع تركيز الشركة على توليد الطاقة ومشاريع النقل والتطوير فى مصر ودول مجلس التعاون الخليجى وإفريقيا، شهدت الأعمال المتراكمة للمشاريع الجاهزة إضافات كبيرة، وبلغت ذروتها عند 70 مليار جنيه فى نهاية عام 2021.

وتوقعت أن ترتفع أرباح شركة «السويدى إليكتريك» لتصل قيمة 3.6 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، مع ارتفاع فى الإيرادات لتُسجل 74.5 مليار جنيه.

غبور أوتو

كما شملت توصيات الشراء التى أصدرتها «هيرميس» على الشركات المقيدة فى البورصة المصرية، سهم «غبور أوتو» أيضًا بسعر مستهدف للفترة المقبلة سجل حوالى 5 جنيهات.

وأوضحت أن «غبور أوتو» هى وكيل حصرى لعدة علامات تجارى بسوق السيارات، كما أن موزع للسيارات والمركبات ذات العجلات الثنائية والثلاثية، بالإضافة إلى محفظة متنوعة من الأعمال الأخرى.

وتابعت: أن غبور أوتو دائمًا ما تركز على العمل فى القطاعات سريعة النمو، وذات هامش الربح المرتفع.

ورجحت أن تسجل إيرادات الشركة 28.6 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، وأرباح متراجعة مقارنة بالعام الماضى بقيمة 934 مليون جنيه.

بنك الإسكان والتعمير

وأيضًا أوصت بشراء بنك الإسكان والتعمير فى البورصة المصرية بسعر مستهدف 54.4 جنيه، ورجحت أن يسجل صافى ربحية بنهاية العام عند 2.1 مليار جنيه وصافى إيرادات من الفائدة بقيمة 4.1 مليار جنيه.

وأوضحت «هيرميس» فى مذكرتها البحثية أن بنك الإسكان والتعمير، كان قد تمكن خلال السنوات القليلة الماضية من زيادة ربحيته بفضل ارتفاع هوامش صافى الفائدة، وقدرتها فى الهيمنة على معدلات التكلفة لديها.

وأشارت إلى أنهُ قام بتجديد نظام تكنولوجيا المعلومات لديه، ويخطط لمواصلة زيادة شبكة فروعه الحالية والتى تبلغ 97 فرعًا.

ابن سينا فارما

وجاءت توصية الشراء على سهم شركة «ابن سينا فارما» أيضًا من جانب «هيرميس» وحددت السعر المستهدف عند 5.14 جنيه.

وتوقعت أن تحقق الشركة إيرادات بقيمة 25.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى 2022، وأرباحًا بواقع 384 مليون جنيه، موضحة أن شركة ابن سينا كانت قد حققت معدل نمو مركب فى الإيرادات فى الفترة من 2015 وحتى 2020 بلغ %28 لتتفوق بذلك على أداء السوق.

ولفتت إلى أن معدلات النمو لشركات التوزيع فى السوق المحلية كانت تبلغ حينها حوالى %18 فقط، موضحةً أنها حققت حصة سوقية خلال 2020 بواقع %21.7، وذلك على حساب صغار اللاعبين.

التشخيص المتكاملة القابضة

وأوصت أيضًا بشراء سهم شركة «التشخيص المتكاملة القابضة فى البورصة المصرية، وحددت السعر المستهدف لهُ عند 22.5 جنيه.

ورجحت »هيرميس« أن تحقق الشركة إيرادات بقيمة 3.7 بنهاية العام الجارى، مع ربحية متوقعة أيضًا بواقع 704 ملايين جنيه.

وأضافت «هيرميس» أن الشركة تأسست فى عام 2012، وتم إدارجها فى بورصة لندن بعام 2015، ثم فى البورصة المصرية خلال 2021، واعتبرتها أنها أكبر مزود خدمات تشخيص طبى متكامل فى القطاع الخاص فى مصر.

جهينة للصناعات الغذائية

وحددت «هيرميس» السعر المستهدف لشركة جهينة للصناعات الغذائية عند 10.9 جنيه مع توصية بالشراء، مرجحة لها تحقيق إيرادات بنهاية العام الجارى عند 9.9 مليار جنيه، وربحية بقيمة 557 مليون جنيه.

ولفتت إلى أن «جهينة» تأسست بعام 1983 وهى كيان رائد فى إنتاج الألبان والعصائر فى السوق المحلية، بحصة سوقية من الحليب العادى بلغت %57 بعام 2021، و%28 من اللبن الزبادى القابل للشرب و%25 فى العصائر.

ماكرو جروب – ماكرو كابيتال

وعلى صعيد آخر، توقعت «هيرميس» أن تُحقق شركة «ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال» أرباحًا بقيمة 207 ملايين جنيه بنهاية العام الجارى 2022، وإيرادات بواقع 751 مليون جنيه.

وقالت إن لديها توصية شراء على سهم الشركة فى البورصة المصرية، وحددت السعر المستهدف لهُ عند 6.60 جنيه، بدعم من نمو أرباحها القوى.

وتوقعت «هيرميس» فى مذكرتها البحثية نمو مركب فى ربحية الشركة بواقع %24 فى الفترة من 2022 حتى 2026.

عبور لاند

وجاء سهم شركة «عبور لاند» ضمن القائمة المحددة للشراء فى البورصة المصرية من جانب بوث «هيرميس»، بسعر مستهدف 11 جنيهًا.

وتوقعت «هيرميس» أن تُحقق الشركة إيرادات بقيمة 3.3 مليار جنيه بنهاية العام الجارى وأرباح بواقع 307 ملايين جنيه.

وأشارت إلى أن «عبور لاند» تُعد واحدة من الشركات الرائدة فى صناعة الجبن الأبيض فى مصر بحصة سوقية تصل إلى %39 من الجبن المعلب، كما أن إجمالى المبيعات منها هيمنت على %93 من إيرادات العام الماضى 2021.

أوراسكوم كونستراكشون

وفى سياق متصل توقعت «هيرميس» أن تُسجل شركة «أوراسكوم كونستراكشون» أرباحًا بقيمة 71 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، وإيرادات بواقع 3.6 مليار جنيه.

وجاءت توصيتها على السهم شراء فى البورصة المصرية، وحددت السعر المستهدف عند 125 جنيه خلال الفترة المقبلة.

ولفتت «هيرميس» إلى أن الشركة تمتلك مجموعة من الكفاءات الأسياسية فى تنفيذ مشاريع البنية التحتية والصناعية والتجارية وتحديدًا الكبيرة والمعقدة، ويبلغ حجم الأعمال المتراكمة فيها حوالى 6.4 مليار دولار.

النساجون الشرقيون

وجاءت شركة النساجون الشرقيون للسجاد ضمن القائمة المفضلة، بتوصية شراء على السهم فى البورصة المصرية المصرية، وسعر مستهدف 15.5 جنيه.

وتوقعت «هيرميس» تمكن النساجون الشرقيون من تحقيق إيرادات بواقع 12.9 مليار جنيه، والأرباح بقيمة 1.1 مليار جنيه.

واعتبرت أن النساجون الشرقيون بمثابة منتج عالمى للسجاد، وتتمتع بعض شركاتها التابعة بالعديد من الإعفاءات الضريبية مما يدعم موقفها.

بالم هيلز

وحلت شركة «بالم هيلز للإسكان والتعمير» ضمن قائمة التوقعات بتوصية شراء فى البورصة المصرية وبسعر مستهدف بلغ 3.80 جنيه.

ورجحت «هيرميس» أن تُحقق بالم هيلز بنهاية العام الحالى، إيرادات بقيمة 12 مليار جنيه، على أن تصل الربحية 1.2 مليار جنيه.

وقالت إن شركة «بالم هيلز» كانت قد تمكنت خلال الفترة بين 2013 و2015 من استعادة قوتها فى السوق المصرية، وهى تعتبر واحدة من أهم المطورين العقاريين خلال الوقت الحالى.

وأوضحت «هيرميس» أنها متفائلة بشأن الخطوات الأخيرة التى اتخذتها بالم هيلز لاعادة استغلال أراضيها.

العاشر من رمضان – راميدا

وعلى صعيد شركة «العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا» فقد أوصت «هيرميس» أيضًا بشراء أسهمها فى البورصة المصرية، وحددت سعره المستهدف عند 3 جنيهات.

راميدا ضمن قطاع الأدوية ..وماكرو وابن سينا فارما بشق التوزيع

وتوقعت هيرميس أن تسجل «راميدا» إيرادات بقيمة 1.3 مليار جنيه بنهاية العام الجارى على أن تصل ربحيتها إلى 184 مليون جنيه.

مجموعة طلعت مصطفى

وأخيرًا ضمت القائمة سهم مجموعة طلعت فى البورصة المصرية بتوصية شراء أيضًا، وحددت السعر المستهدف لهُ عند 15 جنيهًا.

ورجحت «هيرميس» أن تتمكن الشركة من تحقيق معدلات ربحية بقيمة 1.8 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، وإيرادات بواقع 15.7 مليار جنيه أيضًا.