هيرميس توقع اتفاقًا بـ100 مليون جنيه مع أوبر

الاتفاق يخدم سائقي أوبر الحاليين تغطية- منى عبد الباري كشفت المجموعة المالية هيرميس، اليوم الجمعة، عن توقيع تابعتها "valU" لخدمات البيع بالتقسيط، اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون جنيه مع شركة UBER، تمكّن السائقين العاملين لدى UBER والشركات المماثلة العاملة في مجال النقل التش

الاتفاق يخدم سائقي أوبر الحاليين









تغطية- منى عبد الباري

كشفت المجموعة المالية هيرميس، اليوم الجمعة، عن توقيع تابعتها “ valU ” لخدمات البيع بالتقسيط، اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون جنيه مع شركة UBER، تمكّن السائقين العاملين لدى UBER والشركات المماثلة العاملة في مجال النقل التشاركي من شراء سيارات وتملكها.

قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس التي تعمل تحت مظلتها valU ، إن الاتفاقية تدعمها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والصندوق السعودي للتنمية.

وتابع: يستهدف الاتفاق توفير برنامج لتمويل شراء سيارات، بمقدم 20%، وبفائدة متناقصة 5%، ويدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، ويمكن سائقي أوبر، ونظرائها من الشركات العاملة في نفس المجال، من امتلاك سياراتهم الخاصة من خلال برنامج تقسيط مناسب قيمته 4000 جنيه شهريًّا.

وأشار حسونة إلى أن التمويل المبدئي المرصود للاتفاقية يستهدف توجيهه لشراء ما بين 650 و700 سيارة، ويتوقع أن يتم زيادته مستقبلًا.

وقال عبد اللطيف واكد، المدير العام لأوبر مصر، إن الاتفاقية تهدف لمساعدة السائقين الحاليين في أوبر، والسائقين المستقبليين الذين لا يملكون سيارات للحصول على السيارات التي يرغبون في شرائها، وذلك استجابة لمقترحات السائقين حول التحديات التي يواجهها للحصول على تمويل لشراء سيارة جديدة.