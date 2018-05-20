هيرميس توقع اتفاقية شراكة لإطلاق منصة استثمارية فى مجال التعليم

رجب عزالدين:



أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن توقيع اتفاقية شراكة مع “جيمس للتعليم”، بهدف إطلاق أكبر منصة استثمارية في قطاع التعليم الأساسي في مصر.



وقال كريم موسى رئيس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة إن الشراكة مع “جيمس للتعليم” ستتيح المجال لعملائنا من المستثمرين للاستثمار في أكبر أسواق الخدمات التعليمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث يبلغ قوام قطاع التعليم الأساسي في مصر أكثر من 20 مليون طالب.



وأضاف كريم فى بيان للبورصة المصرية إن المجموعة المالية هيرميس تتطلع إلى الاستفادة من هذه الشراكة في تعظيم القيمة للمستثمرين إلى جانب المساهمة في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة مضيفا إن الشراكة تسعى لتكرار النجاحات التي حققتها “جيمس للتعليم” في السوق الإماراتي وغيره من الأسواق عبر تطبيق أعلى المعايير العالمية التي تنفرد بها في قطاع الخدمات التعليمية، في مصر.



من جانبه أعرب دينو فاركي الرئيس التنفيذي لـ”جيمس للتعليم” عن سعادته بتكوين هذه الشراكة، التي تؤكد التزام الشركة بتوفير خدمات تعليمية فائقة الجودة على الساحتين الإقليمية والعالمية.



وقالت فاركى إن السوق المصري يعد من أكبر سوق للخدمات التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الطلاب، مشيرا إلى سعى شركته إلى توفير خيارات تعليمية متميزة للأسر المصرية استنادا إلى خبرتها فى المكتسبة فى التعليم على مدار أكثر من 50 عاما،وفقا للبيان.

وبموجب هذه الشراكة الجديدة، ستقوم المجموعة المالية هيرميس بتأسيس صندوق استثماري يديره قطاع الاستثمار المباشر التابع للشركة لتمويل مشروعات الشراكة الجديدة مع “جيمس للتعليم”. وسوف تستفيد هذه الشراكة من الخبرات الرائدة للمجموعة المالية هيرميس ودرايتها الاستثمارية بالسوق المصري إلى جانب استغلال خبرة “جيمس للتعليم” في تقديم تجربة تعليمية فريدة بدءاً من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر الدراسي.