هيرميس توقع اتفاقية شراكة حصرية مع جيمس للتعليم

مصطفى طلعت:أعلن قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس اليوم الاحد عن الدخول في اتفاقية شراكة مع "جيمس للتعليم"، أحد أعرق المؤسسات الدولية العاملة في مجال الخدمات التعليمية، بهدف إطلاق منصة جديدة في قطاع التعليم الأساسي في مصر.وفي هذا السياق أشار كريم موسى رئيس قطاعي إدارة الأصول والاست

مصطفى طلعت:

أعلن قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس اليوم الاحد عن الدخول في اتفاقية شراكة مع “جيمس للتعليم”، أحد أعرق المؤسسات الدولية العاملة في مجال الخدمات التعليمية، بهدف إطلاق منصة جديدة في قطاع التعليم الأساسي في مصر.

وفي هذا السياق أشار كريم موسى رئيس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس أن الشراكة مع “جيمس للتعليم” ستتيح المجال لعملائنا من المستثمرين للاستثمار في أكبر أسواق الخدمات التعليمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث يبلغ قوام قطاع التعليم الاساسي في مصر أكثر من 20 مليون طالب.

وأكد أن المجموعة المالية هيرميس تتطلع إلى الاستفادة من هذه الشراكة في تعظيم القيمة للمستثمرين إلى جانب المساهمة في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وأضاف موسى أن الشراكة تسعى لتكرار النجاحات التي حققتها “جيمس للتعليم” في السوق الإماراتي وغيره من الأسواق عبر تطبيق أعلى المعايير العالمية التي تنفرد بها في قطاع الخدمات التعليمية، في مصر.

ومن جانبه أعرب دينو فاركي الرئيس التنفيذي لـ “جيمس للتعليم” عن سعادته بتكوين هذه الشراكة، التي تؤكد التزام الشركة بتوفير خدمات تعليمية فائقة الجودة على الساحتين الإقليمية والعالمية، حيث أن السوق المصري يعد أكبر سوق للخدمات التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الطلاب، وستسعى من خلالها إلى توفير خيارات تعليمية متميزة للأسر المصرية استناداً إلى خبرة “جيمس للتعليم” التي اكتسبتها على مدار أكثر من 50 عاماً.

وبموجب هذه الشراكة الجديدة، ستقوم المجموعة المالية هيرميس بتأسيس صندوق استثماري يديره قطاع الاستثمار المباشر التابع للشركة لتمويل مشروعات الشراكة الجديدة مع “جيمس للتعليم”. وسوف تستفيد هذه الشراكة من الخبرات الرائدة للمجموعة المالية هيرميس ودرايتها الاستثمارية بالسوق المصري إلى جانب استغلال خبرة “جيمس للتعليم” في تقديم تجربة تعليمية فريدة بدءاً من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر الدراسي.

وتستهدف منصة الخدمات التعليمية الجديدة إنشاء محفظة متميزة من المدارس الخاصة (اللغات والدولية) بأبرز المدن المصرية على مدار السنوات الخمس المقبلة عبر إعادة تأهيل وتطوير مدارس قائمة أو إنشاء مدارس جديدة تديرها “جيمس للتعليم”، إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة عالمياً في التعليم الإنجليزي الخاص بدءاً من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر الدراسي.